Головченко: наша цель с Нижегородской областью – выход с совместными продуктами на новые рынки

Новости Беларуси. Импортозамещение, промышленная кооперация, выход с совместными продуктами на новые рынки. Основной вектор взаимодействия с Нижегородской областью 22 ноября озвучил премьер-министр Беларуси. Он возглавил нашу делегацию на заседании Совета делового сотрудничества с центральным регионом России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый белорусско-российский электробус презентовали в Нижнем Новгороде. Подробности. Развитие промкооперации белорусские и российские предприятия подтвердили в рамках заседания Совета. Подписанные договоры принесут финансовую выгоду, а также укрепят технологический суверенитет двух стран. Как подчеркнул Роман Головченко, следующий этап – совместный выход на новые рынки, не только внутри России, но и за пределами Союзного государства.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Наши традиционные кооперационные проекты – по использованию шасси Минского автомобильного завода для производства уже автомобилей с различными надстройками и системами, которые изготавливают предприятия Нижегородской области. Из того, что сегодня обсуждалось в качестве новой инициативы, это проект, который планируется реализовать в области по капитальному ремонту и модернизации старого тракторного парка техники при соответствующей финансовой поддержке области. И, конечно, Минский тракторный завод готов участвовать в этой программе как основной поставщик и технологий ремонта и модернизации, и, соответственно, запасных частей, узлов и агрегатов для проведения такой работы. Следующие этапы, наша следующая установка – это уже выход с совместными продуктами на новые рынки, и не только внутри Российской Федерации, но и за пределами Союзного государства. Об этом надо обязательно думать и надо это планировать.

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области России:

Мы всегда открыты к новым решениям. Где-то будем без локализации просто брать хорошие решения белорусских партнеров. Например, по животноводческим комплексам мне доложили, посмотрели уже реализованные проекты в других регионах, будем их интегрировать в следующем году. У нас очень много таких продуктов, которые могут быть просто еще и предметом закупки, не только локализации. Те же автокомпоненты: и мы поставляем в Беларусь, и Беларусь поставляет нам. По сути, продукты все эти получаются во многом совместными.