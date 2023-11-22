Головченко: наша цель с Нижегородской областью – выход с совместными продуктами на новые рынки
Новости Беларуси. Импортозамещение, промышленная кооперация, выход с совместными продуктами на новые рынки. Основной вектор взаимодействия с Нижегородской областью 22 ноября озвучил премьер-министр Беларуси. Он возглавил нашу делегацию на заседании Совета делового сотрудничества с центральным регионом России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Развитие промкооперации белорусские и российские предприятия подтвердили в рамках заседания Совета. Подписанные договоры принесут финансовую выгоду, а также укрепят технологический суверенитет двух стран. Как подчеркнул Роман Головченко, следующий этап – совместный выход на новые рынки, не только внутри России, но и за пределами Союзного государства.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Наши традиционные кооперационные проекты – по использованию шасси Минского автомобильного завода для производства уже автомобилей с различными надстройками и системами, которые изготавливают предприятия Нижегородской области. Из того, что сегодня обсуждалось в качестве новой инициативы, это проект, который планируется реализовать в области по капитальному ремонту и модернизации старого тракторного парка техники при соответствующей финансовой поддержке области. И, конечно, Минский тракторный завод готов участвовать в этой программе как основной поставщик и технологий ремонта и модернизации, и, соответственно, запасных частей, узлов и агрегатов для проведения такой работы.
Следующие этапы, наша следующая установка – это уже выход с совместными продуктами на новые рынки, и не только внутри Российской Федерации, но и за пределами Союзного государства. Об этом надо обязательно думать и надо это планировать.
Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области России:
Мы всегда открыты к новым решениям. Где-то будем без локализации просто брать хорошие решения белорусских партнеров. Например, по животноводческим комплексам мне доложили, посмотрели уже реализованные проекты в других регионах, будем их интегрировать в следующем году. У нас очень много таких продуктов, которые могут быть просто еще и предметом закупки, не только локализации. Те же автокомпоненты: и мы поставляем в Беларусь, и Беларусь поставляет нам. По сути, продукты все эти получаются во многом совместными.
Отдельное внимание – гуманитарному сотрудничеству. На протяжении трех лет увеличивается туристический поток. По предварительным оценкам, в 2023 году более 20 тысяч белорусов посетят Нижний Новгород. Этому способствует и авиационное сообщение, загрузка рейсов – 70 %.
Мосты дружбы есть и между школами. Например, арзамасскими. К слову, сегодня в этом городе начато строительство нового учреждения образования – на 1,5 тысячи мест. Проект будет реализован с участием наших строителей. Премьер-министр Беларуси и губернатор Нижегородской области заложили капсулу времени.
Роман Головченко:
Белорусские строители славятся ответственным подходом к выполнению обязательств. Получили мы сегодня заверения от ответственных должностных лиц, что объект будет введен в срок. Этот проект будет находиться на особом контроле в Республике Беларусь.
Отметим, сегодня третий день рабочего визита премьер-министра Беларуси в Россию. До этого он провел переговоры с руководством Краснодарского края.