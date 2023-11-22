Первый белорусско-российский электробус презентовали в Нижнем Новгороде
Новости Беларуси. Импортозамещение, промышленная кооперация, выход с совместными продуктами на новые рынки. Основной вектор взаимодействия с Нижегородской областью 22 ноября озвучил премьер-министр Беларуси. Он возглавил нашу делегацию на заседании Совета делового сотрудничества с центральным регионом России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как отметил Роман Головченко, стороны проделали серьезную работу. Совместный товарооборот за 9 месяцев 2023 года превысил 520 миллионов долларов. Также создан фундамент для дальнейшего развития партнерских связей – подписаны программы развития сотрудничества до 2026 года.
Что касается непосредственно промышленной кооперации, совместных проектов хватает. Например, электробус для пассажирских перевозок. Сегодня состоялась его презентация. Конструкторы создали уникальный продукт, который легко может конкурировать на рынке, в том числе за счет увеличенной емкости батареи.
Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области России:
Самая главная специфика была в том, что именно в верхней части Нижнего Новгорода необходимая мощность батареи была гораздо больше, чем у стандартных образцов как российских производителей, таких как «Группа ГАЗ», КАМАЗ, так и у стандартного образца предыдущей серии, версии БКМ. Плюс нам нужна была устойчивость к температурному режиму. И с учетом удаленности депо – запас хода. По тем характеристикам, которые вы уже показываете, которые вы должны доказать и подтвердить в серии, это лучший продукт на рынке.
Головченко: наша цель с Нижегородской областью – выход с совместными продуктами на новые рынки. Подробности.