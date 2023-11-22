Первый белорусско-российский электробус презентовали в Нижнем Новгороде

Новости Беларуси. Импортозамещение, промышленная кооперация, выход с совместными продуктами на новые рынки. Основной вектор взаимодействия с Нижегородской областью 22 ноября озвучил премьер-министр Беларуси. Он возглавил нашу делегацию на заседании Совета делового сотрудничества с центральным регионом России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Роман Головченко, стороны проделали серьезную работу. Совместный товарооборот за 9 месяцев 2023 года превысил 520 миллионов долларов. Также создан фундамент для дальнейшего развития партнерских связей – подписаны программы развития сотрудничества до 2026 года.