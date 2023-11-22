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Первый белорусско-российский электробус презентовали в Нижнем Новгороде

22 ноября 2023 16:47
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Новости Беларуси. Импортозамещение, промышленная кооперация, выход с совместными продуктами на новые рынки. Основной вектор взаимодействия с Нижегородской областью 22 ноября озвучил премьер-министр Беларуси. Он возглавил нашу делегацию на заседании Совета делового сотрудничества с центральным регионом России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Роман Головченко, стороны проделали серьезную работу. Совместный товарооборот за 9 месяцев 2023 года превысил 520 миллионов долларов. Также создан фундамент для дальнейшего развития партнерских связей – подписаны программы развития сотрудничества до 2026 года.

Первый белорусско-российский электробус презентовали в Нижнем Новгороде-1

Что касается непосредственно промышленной кооперации, совместных проектов хватает. Например, электробус для пассажирских перевозок. Сегодня состоялась его презентация. Конструкторы создали уникальный продукт, который легко может конкурировать на рынке, в том числе за счет увеличенной емкости батареи.

Первый белорусско-российский электробус презентовали в Нижнем Новгороде-4

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области России:
Самая главная специфика была в том, что именно в верхней части Нижнего Новгорода необходимая мощность батареи была гораздо больше, чем у стандартных образцов как российских производителей, таких как «Группа ГАЗ», КАМАЗ, так и у стандартного образца предыдущей серии, версии БКМ. Плюс нам нужна была устойчивость к температурному режиму. И с учетом удаленности депо запас хода. По тем характеристикам, которые вы уже показываете, которые вы должны доказать и подтвердить в серии, это лучший продукт на рынке.

Головченко: наша цель с Нижегородской областью – выход с совместными продуктами на новые рынки. Подробности

# Беларусь-Россия # общество # Глеб Никитин # Роман Головченко # Фотофакт

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