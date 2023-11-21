Новости экономики за 21.11.2023

В Беларуси продолжается уверенный рост экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основным драйвером остается промышленность. Какие отрасли самые прибыльные? И как белорусский строительный сектор укрепляет сотрудничество с рынками России и стран ЕАЭС.

В БЕЛАРУСИ ПОСЧИТАЛИ ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

В Беларуси посчитали инвестиции в основной капитал. За 10 месяцев инвестиционные затраты составили более 27 миллиардов рублей, прибавив 3 миллиарда только за октябрь. Большая часть инвестиционных расходов приходится на строительно-монтажные работы. При этом треть капиталовложений потрачено на приобретение оборудования и транспортных средств. Прямые иностранные инвестиции также демонстрируют рост. Причем увеличился объем реинвестирования. То есть те компании, которые пришли в Беларусь, убедились, что здесь можно вести бизнес и начали вкладывать деньги в развитие своих производств.