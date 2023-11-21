Новости экономики за 21.11.2023
В Беларуси продолжается уверенный рост экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основным драйвером остается промышленность. Какие отрасли самые прибыльные? И как белорусский строительный сектор укрепляет сотрудничество с рынками России и стран ЕАЭС.
Конференция «Строительный рынок Беларуси» проходит в Минске. Подробнее здесь.
В БЕЛАРУСИ ПОСЧИТАЛИ ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
В Беларуси посчитали инвестиции в основной капитал. За 10 месяцев инвестиционные затраты составили более 27 миллиардов рублей, прибавив 3 миллиарда только за октябрь. Большая часть инвестиционных расходов приходится на строительно-монтажные работы. При этом треть капиталовложений потрачено на приобретение оборудования и транспортных средств. Прямые иностранные инвестиции также демонстрируют рост. Причем увеличился объем реинвестирования. То есть те компании, которые пришли в Беларусь, убедились, что здесь можно вести бизнес и начали вкладывать деньги в развитие своих производств.
В Беларуси построили 32,2 тысячи новых квартир в 2023 году. Читайте здесь.
ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА ЭКОНОМИКИ ОБЕСПЕЧИЛА РОСТ РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
В Беларуси продолжается ускоренный рост экономики. Основным драйвером остается промышленность: ее вклад в прирост ВВП более 60 %. Самые прибыльные отрасли по итогам работы прошлого месяца: машиностроение, производство бытовой техники, легковых автомобилей. Важно, что производимая продукция не идет на склад: запасы продолжают сокращаться – за последние полгода почти на миллиард рублей. Эффективная работа экономики обеспечила рост реальных доходов населения.