В Краснодаре заложили капсулу на месте строительства мультибрендового центра BELARUS

В Краснодаре откроется мультибрендовый торгово-сервисный центр BELARUS. В торжественной церемонии закладки памятной капсулы на стройплощадке приняли участие глава белорусского правительства и губернатор российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соглашение о строительстве подписали в сентябре, а сегодня партнеры уже приступили к реализации масштабного проекта. Как подчеркнул Роман Головченко, этот центр объединит всех белорусских машиностроителей и обеспечит обслуживание широкой номенклатуры техники во всем Южном федеральном Округе России. Впрочем, это далеко не единственный проект, над которым будем работать с Краснодарским краем. Направлений для сотрудничества масса.

О заключенных контрактах и проработке новых соглашений говорили на встрече премьер-министра и губернатора Краснодарского края. В планах нарастить поставки отечественного продовольствия, детского питания, семян. Готовы помочь партнерам и с обновлением автопарка пассажирской техники.

Дмитрий Харитончик, заместитель министра промышленности Беларуси:

Поскольку Краснодарский край является одним из передовых в Российской Федерации по внедрению новых видов пассажирского транспорта, я имею в виду электробусы, здесь уже есть ряд подписанных договоров по поставке электробусов. И в настоящее время идет также обсуждение комплексной программы по приобретению Краснодарским краем более 200 единиц электробусов.