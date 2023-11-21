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В Беларуси построили 32,2 тысячи новых квартир в 2023 году

21 ноября 2023 16:54
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Новости Беларуси. Свыше 32 тысяч новых квартир построили в Беларуси с начала года и почти половина введенных в строй квадратных метров для нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси построили 32,2 тысячи новых квартир в 2023 году-1

Треть построенного жилья для жителей села. Всего ключи от новых квартир в этом году получат более 6 000 многодетных семей. Некоторые очередники воспользовались предложением решить квартирный вопрос за счет строительства в малых городах.

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# Недвижимость # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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