«Главное для меня – чтобы не была разрушена единая система». О чём говорил Президент на совещании с руководством Совета министров?

Новости Беларуси. Четыре указа и один закон. Трехчасовые дебаты и баланс интересов. 21 января во Дворце Независимости обсуждали актуальные социально-экономические аспекты развития страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От льгот для экотуризма до детализации государственной инвестиционной программы. Тему продолжит Евгений Пустовой.

В общем, необходимо пересмотреть подходы. Мировая пандемия все-таки. Нужно определиться по приоритетам. Список необходимо еще раз пересмотреть, прежде всего – финансирование объектов здравоохранения. Инвестпрограмму будут дорабатывать. Александр Лукашенко: по приватизации мы концептуально определились. То, что создано народом, не трогайте

На совещании ключевые представители вертикали. Они отвечают за социально-экономическое развитие государства. Сегодня лишь промежуточное обсуждение предложенного. Правда, не хватает детализации. Вопрос полномочий связан с предложениями по электроэнергетике. Правительство предлагает внедрить рыночные отношения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Так, а что – у нас не единая система электропроизводства, потребления, транспортировки электроэнергии? У нас не единая система? Так а в чем вопрос тогда? Вы тогда покупайте и продавайте. Я не понимаю, причем тут губернаторы? Или вы хотите раздробить по таким областям эту единую систему? А потом мы с вами в кучу их не соберем. Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Нет, ни в коем случае.

Александр Лукашенко:

И управлять не сможем. Вы разберитесь как министр. Если у Витебской области, у Шерстнева, появились бешеные излишки электроэнергии… Я только не представляю, как в этой единой системе, в компактной республике это можно учесть вообще? И нужно ли это учитывать вообще? Ну ладно, появилась. Ну так вы и примите решение. Примите решение. Вы же хотите больше полномочий, ну так берите, принимайте эти решения. Зачем их тащить на уровень Президента? Но главное для меня – чтобы не была разрушена единая система. Не надо нам эта рыночная конкуренция там, где общие провода и одна общая электрическая атомная станция – ну, к примеру. Еще одна инициатива для губернаторов – разобраться с назначением агроусадеб. За 14 лет в стране число таких усадеб выросло в 80 раз. Более 2,5 тысяч владельцев аутентичных изб платят мизерные ставки налога.

Но ведь одни действительно занимаются организацией этноотдыха, а другие превратились в ивент-агентства. Льготы хотят сохранить еще на десять лет. Александр Лукашенко: возникают новые агроусадьбы, вот их надо поддержать

Евгений Пустовой, корреспондент:

Здесь, во Дворце Независимости, широко представлены открыточные виды Беларуси. Это локомотив для развития агротуризма. Сельские усадьбы решают вопрос занятости в глубинке. Несправедливо, что такими же налоговыми преференциями пользуются и так называемые мини-гостиницы в пригороде столицы и областных центров. Александр Лукашенко: «У нас зарплата в конвертах процветает. Мы на это спокойно взираем. Жесточайшее наказание!»

В правительстве еще раз изучат законодательство по агроэкотуризму. Цель – актуализировать подходы. Вместо огульной помощи ее лучше направить тем, кто в ней нуждается. Президент предложил прежде всего льготировать новичков экобизнеса.