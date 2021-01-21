Александр Лукашенко: «У нас зарплата в конвертах процветает. Мы на это спокойно взираем. Жесточайшее наказание!»

Новости Беларуси. От инвестиционной программы до совершенствования работы в сфере агроэкотуризма. Глава государства во Дворце Независимости собрал совещание с руководством Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Честные правила игры должны быть для всех. Справедливость и равные возможности – это и есть демократия. Например, в стране могут случиться перемены в налоговом законодательстве. Неплохой образец – опыт США.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Внесите американские законы, которые действуют в Соединенных Штатах Америки. Давайте примем их. Никто критиковать не будет – оплот демократии. Там налогообложение регулируется жестоко, и за неуплату налогов там бешеные сроки – до 15 и больше лет за неуплату налогов. А у нас норма. Целые отрасли уходят в тень, жулики уходят в тень, и мы на это спокойно смотрим.

И в развитие этого – конверты. Вот меня сегодня услышат некоторые руководители. У нас зарплата в конвертах процветает. Мы на это спокойно взираем. Жесточайшее наказание!

По экспертному мнению, из-за теневых схем бюджет недополучает каждый пятый рубль, то есть над чем работать. Впереди детализация этих предложений. Цель – соблюсти баланс интересов, требований и преференций.