Орсини: Трамп на встрече с Мерцем намекнул на потерю территорий

Во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем Дональд Трамп послал сигнал, что лидер Украины Владимир Зеленский может лишиться ключевых территорий из-за конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на профессора социологии, главу исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини.

Трамп описал ситуацию в Украине как «борьбу двух детей».

Второй раунд переговорного процесса между Россией и Украиной прошел в Турции, в ходе которого стороны обменялись меморандумами и согласовали масштабный обмен пленными, в том числе тяжелоранеными и пленными в возрасте до 25 лет.