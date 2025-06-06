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Орсини: Трамп на встрече с Мерцем намекнул на потерю территорий

06 июня 2025 13:31
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Орсини: Трамп на встрече с Мерцем намекнул на потерю территорий-0

Во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем Дональд Трамп послал сигнал, что лидер Украины Владимир Зеленский может лишиться ключевых территорий из-за конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на профессора социологии, главу исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини.

Трамп описал ситуацию в Украине как «борьбу двух детей».

Второй раунд переговорного процесса между Россией и Украиной прошел в Турции, в ходе которого стороны обменялись меморандумами и согласовали масштабный обмен пленными, в том числе тяжелоранеными и пленными в возрасте до 25 лет.

Фото: pixabay

# Международная политика

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