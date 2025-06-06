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Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса, сделав 16 прыжков с горящим парашютом

06 июня 2025 12:38
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Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса, сделав 16 прыжков с горящим парашютом-0

Том Круз поставил рекорд Гиннесса по числу прыжков с горящим парашютом, выполненных одним человеком. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт Книги рекордов.

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса, сделав 16 прыжков с горящим парашютом-2

Во время съемок фильма «Миссия: Невыполнима - Финальная расплата» он совершил 16 дублей, удачно раскрыв запасной парашют после сброса горящего основного парашюта.

62-летний актер славится своим стремлением самостоятельно исполнять трюки, делая сцены более реалистичными.

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса, сделав 16 прыжков с горящим парашютом-4

Крузу также принадлежат рекорды по участию в самых длинных сериях фильмов, собравших в прокате более 100 миллионов долларов.

Фото: Facebook / officialtomcruise

# Звезды # Книга рекордов Гиннесса

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