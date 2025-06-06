Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса, сделав 16 прыжков с горящим парашютом

Том Круз поставил рекорд Гиннесса по числу прыжков с горящим парашютом, выполненных одним человеком. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт Книги рекордов.

Во время съемок фильма «Миссия: Невыполнима - Финальная расплата» он совершил 16 дублей, удачно раскрыв запасной парашют после сброса горящего основного парашюта. 62-летний актер славится своим стремлением самостоятельно исполнять трюки, делая сцены более реалистичными.

Крузу также принадлежат рекорды по участию в самых длинных сериях фильмов, собравших в прокате более 100 миллионов долларов.