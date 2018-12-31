Министр экономики Беларуси подвёл итоги года

Президент Беларуси в 2018 году, по итогам поездки в Оршу, принимает решение о смене правительства. Команда Сергея Румаса приступает к работе в конце августа. И первое, что бросается в глаза – молодость. В среднем, правительство сбросило 11 лет. Главе Совмина, на тот момент, всего 48 – и это самый молодой премьер в истории Беларуси. А вот самый «юный» – министр экономики – 37-летний Дмитрий Крутой. Как сработала экономика Беларуси в 2018 году, он рассказал в фильме «Наш 2018-ый».

Дмитрий Крутой, министр экономики Республики Беларусь:

Я считаю, что нам, вообще, не стыдно праздновать наступающий Новый год. Мы имеем неплохие результаты работы экономики, общий рост – более 3%, очень низкая инфляция – на уровне 5%, у нас стабильные золотовалютные резервы – это наша подушка национальной безопасности. Наши экспортёры на 5 миллиардов долларов заработали больше валютной выручки для страны. Это притом, что нефть, чёрные металлы – мировые цены на эти сырьевые товары выросли, но при этом мы, в целом, сумели обеспечить положительный баланс нашей внешней торговли.

В этом году, я считаю, благодаря таким прекрасным результатам внешней торговли, мы сумели не только с долгами рассчитаться, с нашими кредиторами, но мы сумели увеличить доходы населения: реальная зарплата в 4-ом квартале достигла, наконец, 1 000 рублей, и реальные доходы выросли на 12%, пенсии проиндексированы на 20%, у бюджетников зарплаты выросли почти на 15%.

Но для меня, как министра экономики, даже, может быть, более важно то, что наши граждане поверили в то, что в Беларуси, вообще, можно делать бизнес.

Кстати, в малый бизнес по расчетам министра Крутого в ближайшие годы придёт 2 миллиона белорусов.