Герман Греф: «Вкладывание в людей – самая высокодоходная инвестиция». Большое интервью

Новости Беларуси. Подробности работы белорусской «дочки», а еще о роли Сбербанка в белорусско-российской интеграции, впечатлениях от ПВТ, сроках открытия здания на Свислочи и не только. Герман Греф – гость программы «Неделя» на СТВ.
«Бренды ПВТ сделают честь любой стране»
Юлия Огнева, СТВ:
Герман Оскарович, сейчас мы в Парке высоких технологий. В представлении это место не нуждается. По крайней мере, у нас в Беларуси – это место притяжения всего самого интересного и нового, что есть в сфере высоких технологий. Но и ваша искушенность в новейших технологиях всем известна. В этой связи вопрос: может ли ПВТ удивить или, может быть, уже удивил самого Германа Грефа. Если да, то чем?
Герман Греф, председатель Правления публичного акционерного общества «Сбербанк Россия»:
Безусловно, да. Во-первых, вы правы. Парк высоких технологий не нуждается в представлении. Во всяком случае, среди тех людей, кто занимается технологиями. Я знал, что здесь происходит, я знал про продвинутое законодательство. Но, конечно, сегодня меня удивили цифры. Набор компаний не удивил, потому что они хорошо известны. Беларусь является родиной нескольких мировых брендов – таких, как ЕРАМ.
Для такой относительно небольшой страны такое количество прекрасных брендов, высоко капитализированных брендов на рынке, – такие бренды сделают честь любой стране – России, Соединенным Штатам Америки, кому угодно.
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Цифры, которые я здесь увидел, меня поразили, честно говоря. Под 2 миллиарда долларов рост экспорта IT-продуктов – я такого не ожидал. И, конечно, темпы роста, в общем-то, уже немаленький объем экспорта. В прошлом году – 38 %. И ребята говорят, что в этом году даже будет выше. Это, конечно, очень впечатляет.
Юлия Огнева:
Очень много резидентов вступает в Парк в последнее время.
Герман Греф:
Вопрос здесь не в резидентах. Я – адепт малого бизнеса, но и адепт больших компаний. Потому что при больших компаниях рождается самое большое количество малого бизнеса.
Особенно ярко это выражено в технологиях. Когда молодые ребята приходят на работу в крупные компании, где развиваются самые высокие технологии и реализованы самые последние технологии в управлении, они несколько лет работают, получают опыт, а потом уходят и начинают заниматься своими стартапами, используя для этого полученный опыт. И это растет, как снежный ком. То есть каждая крупная компания обрастает большим количество стартапов. И я думаю, что вот этот эффект у вас впереди. Поэтому вполне возможно, что вот такой опережающий рост вы будете наблюдать в течение значительного периода лет.
Об интеграции между Беларусью и Россией: «Мы не разочаровались друг в друге»
Юлия Огнева:
Давайте об экономике в целом. Группа Сбербанка – один из крупнейших инвесторов в экономику Беларуси. Ранее вы говорили о том, что готовы стать ключевым партнером в обслуживании внешнеторговых связей между Беларусью и Россией. Насколько продвинулись в вопросе углубления партнерства? На что в идеале можно было бы выйти и что этому мешает?
Герман Греф:
У нас небольшая доля в обслуживании российско-белорусского оборота в силу несовершенства структуры экспорта-импорта. Потому что в основном это нефть и газ, а нефть и газ в основном обслуживаются другими банками, банками тех компаний, которые занимаются экспортом (топливно-энергетических ресурсов. – прим. ред.). Мы – самый крупный партнер для не нефтегазового сектора. Мы обслуживаем 10-12 % внешнеторгового оборота между Беларусью и Россией.
Юлия Огнева:
Это потолок?
Герман Греф:
Это, конечно, не потолок. Но я боюсь, что потолок будет определяться не нашими возможностями, а ростом объема несырьевого рынка. При развитии структуры внешнеторгового оборота, думаю, и наша доля будет расти.
Юлия Огнева:
Сейчас много говорят об углублении интеграции между Беларусью и Россией. Скажите, какова могла бы быть роль Группы Сбербанка в этом процессе? Вы ее видите?
Герман Греф:
Мы не только видим, но и делаем. Что такое интеграция, если не взаимопроникновение экономик? И мы – одна из самых крупных структур, которая работает на рынках обеих стран. Соответственно, мы уже проходили вместе с Беларусью несколько кризисов. И если мы здесь достаточно крупны, то заинтересованы в стабилизации экономики.
Наши отношения испытаны различными непростыми ситуациями. Я говорил Александру Григорьевичу, что самое главное, может быть, из того, что мы вынесли из вот уже почти девятилетнего нашего присутствия в Беларуси, – это то, что мы не разочаровались друг в друге. Мы видим поддержку здесь со стороны власти, в первую очередь первого лица, и очень пунктуальное следование всем обещаниям. И это также наше кредо. Это, может быть, самое основное.
Дальше мы говорим о различных проектах, социальных проектах. Я награждал девочку из нашего белорусского банка, которая является лидером проекта «Учитель для Беларуси». Это один из наших социальных проектов, которые мы реализовали в России. Мы с Президентом Беларуси обсуждали наши образовательные проекты. С ребятами из Парка высоких технологий мы обсуждали возможность сотрудничества в части подготовки специалистов. В частности, они проявили большой интерес к нашей школе подготовки инженеров «Школа 21». Трансфер технологий – не только финансовых, но и технологий всей нашей экосистемы – это одна из наших задач. И я вижу, что мы можем быть не только финансовым мостом, но и культурным мостом.
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Сейчас мы в Минске опять по определенному поводу – привезли более 3 тысяч человек на Сбербанкиаду. Это представители 12 стран Группы Сбербанка. Все они получили и получат еще прекрасные впечатления от Минска и, надеюсь, всем об этом расскажут, будут теперь послами туристического климата Беларуси. Поэтому здесь настолько многогранная ситуация может быть. На самом деле, я думаю, что мы только в самом начале пути и у нас все впереди еще.
Мы бы хотели сделать трансфер нашей технологической платформы в Беларусь
Юлия Огнева:
Александр Лукашенко выразил очень позитивное отношение к работе Группы Сбербанка здесь, в Беларуси. А как оцениваете вы работу «БПС-Сбербанка»? И насколько для белорусской «дочки» актуален вопрос проблемных долгов?
Герман Греф:
Вы знаете, у нас был сложный период времени после 2015 года. И последний год мы стабилизировали финансовую ситуацию. Банк вышел на запланированную прибыль. Можно сказать, преодолел последствия кризиса. Следующий этап, конечно, – трансфер сюда технологий и развитие новых продуктов, причем не только в сфере финансов.
Юлия Огнева:
Приоткройте завесу. Вы говорили на встрече с Александром Лукашенко о том, что да, будет трансфер технологий. Может быть, можно что-то конкретизировать?
Герман Греф:
Длинный лист получится. Поэтому я бы сказал так: мы бы хотели сюда сделать трансфер нашей технологической платформы. И если она будет здесь внедрена, то это открывает огромные возможности для развития бизнесов вокруг этой платформы. Это и здравоохранение, это и образование, это, конечно, все, что связано с R&D в различных сферах, это институты социальной помощи, это оказание государственных услуг.
Мы сегодня занимаемся преобразованием огромного количества государственных сервисов, которые ранее были, скажем, достаточно сложны для граждан. И мы совместно с федеральным правительством, с различными федеральными ведомствами разрабатываем новые клиентские пути, новые процессы, которые позволяют в течение минут решать нужды. Допустим, для того, чтобы зарегистрировать ипотеку, раньше вам нужно было бы потратить в России от месяца до двух, а сегодня мы это делаем в течение одного дня.
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Фокус следующего года – это трансфер сюда технологий, потому что мы не можем поставить сюда самые современные продукты, пока их не на что нанизывать.
Что касается плохих долгов, эта тема, конечно, крайне актуальна. У нас скопился достаточно большой объем неработающих активов. В ближайшие годы перед нами будет стоять задача либо их продажи, либо реабилитации. Для банка это достаточно стабильная ситуация.
Юлия Огнева:
Какой процент?
Герман Греф:
По Беларуси сейчас точно не скажу. По-моему, больше 13 %.
Дом на Свислочи: что с ним будет дальше?
Юлия Огнева:
На прошлогодней встрече с Александром Лукашенко шла речь в том числе о строительстве. В том числе о строительстве здания, судьба которого, без преувеличения, волнует практически всех минчан. Я бы не спрашивала, если бы это было не так. Это здание на Свислочи. Вопрос, конечно, главный – когда оно будет достроено?
Герман Греф:
Хотел бы с удовольствием назвать дату, но пока не могу. Проблема заключается в одном: оно проектировалось как жилое, как апартаменты. А мы сейчас его перепроектируем под нежилые цели. Нужно согласовать новый архитектурный проект. Это связано со всевозможными надзорными организациями.
Проект сейчас разрабатывается. И указ сейчас находится на согласовании. Сроки, которые мы видим реалистичными: в сентябре окончательно согласовать проект. И тогда, я думаю, в следующем году мы завершим все.
Юлия Огнева:
Сильно оно будет трансформировано?
Герман Греф:
Достаточно сильно. В первую очередь речь идет о внутренней трансформации. С фасадами мы справились. Но теперь задача больше бумажная. Как только бумажные проблемы будут решены, я думаю, мы достаточно быстро справимся. У нас выбран подрядчик – это одна из строительных компаний холдинга Михаила Гуцериева. Деньги у нас зарезервированы. И, в общем, мы понимаем набор арендаторов. Одно из зданий мы будем сами арендовать. Другое обещал арендовать он. В том числе целый ряд потенциальных белорусских компаний. Поэтому сейчас весь вопрос только в оформлении всех необходимых разрешений. Как только это будет сделано, мы тут же начнем.
Мы не планируем инвестировать в недвижимость в Минске
Юлия Огнева:
В недвижимость в Минске планируете вкладывать деньги?
Герман Греф:
Мы не планируем инвестировать. Мы финансируем недвижимость как банк. Но инвестировать – нет. Одно из зданий (на Свислочи. – прим. ред.) мы сделаем суперсовременным под эджайл. Как раз под все те требования, которые сегодня предъявляются к технологическим компаниям. Наше сегодняшнее здание совершенно неприемлемо. Это коридоры, коридоры, коридоры. Оно меньше всего похоже на офис технологической компании. Поэтому мы его будем продавать, а банк перебазируем в новый комплекс.
Юлия Огнева:
Последнее время активно распространяется тезис о том, что компаниям невыгодно вкладывать деньги в развитие своих работников. Мол, по итогу все равно уйдут и придется вкладывать во вновь прибывших. Говорят, что и тимбилдинг – это прошлый век. А вы вот Сбербанкиаду проводите. Верите в командный дух?
Герман Греф:
Может быть, мы еще не настолько современны. Мы верим в командный дух, мы верим в то, что вкладывание в людей – это, наверное, самая высокодоходная инвестиция. Более того, международные исследования говорят о следующем. Компании, которые вкладывают в своих сотрудников, в среднем в 2,7 раза больше имеют шансов на успех, чем те, которые этого не делают. И не на 27 %, а в 2,7 раза. Поэтому известная мне современная наука говорит об обратном.