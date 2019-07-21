Герман Греф: «Вкладывание в людей – самая высокодоходная инвестиция». Большое интервью

Новости Беларуси. Подробности работы белорусской «дочки», а еще о роли Сбербанка в белорусско-российской интеграции, впечатлениях от ПВТ, сроках открытия здания на Свислочи и не только. Герман Греф – гость программы «Неделя» на СТВ. «Бренды ПВТ сделают честь любой стране» Юлия Огнева, СТВ:

Герман Оскарович, сейчас мы в Парке высоких технологий. В представлении это место не нуждается. По крайней мере, у нас в Беларуси – это место притяжения всего самого интересного и нового, что есть в сфере высоких технологий. Но и ваша искушенность в новейших технологиях всем известна. В этой связи вопрос: может ли ПВТ удивить или, может быть, уже удивил самого Германа Грефа. Если да, то чем?

Герман Греф, председатель Правления публичного акционерного общества «Сбербанк Россия»:

Безусловно, да. Во-первых, вы правы. Парк высоких технологий не нуждается в представлении. Во всяком случае, среди тех людей, кто занимается технологиями. Я знал, что здесь происходит, я знал про продвинутое законодательство. Но, конечно, сегодня меня удивили цифры. Набор компаний не удивил, потому что они хорошо известны. Беларусь является родиной нескольких мировых брендов – таких, как ЕРАМ. Для такой относительно небольшой страны такое количество прекрасных брендов, высоко капитализированных брендов на рынке, – такие бренды сделают честь любой стране – России, Соединенным Штатам Америки, кому угодно. Герман Греф в ПВТ ознакомился с принципом работы смарт-контрактов Цифры, которые я здесь увидел, меня поразили, честно говоря. Под 2 миллиарда долларов рост экспорта IT-продуктов – я такого не ожидал. И, конечно, темпы роста, в общем-то, уже немаленький объем экспорта. В прошлом году – 38 %. И ребята говорят, что в этом году даже будет выше. Это, конечно, очень впечатляет.

Юлия Огнева:

Очень много резидентов вступает в Парк в последнее время. Герман Греф:

Вопрос здесь не в резидентах. Я – адепт малого бизнеса, но и адепт больших компаний. Потому что при больших компаниях рождается самое большое количество малого бизнеса. Особенно ярко это выражено в технологиях. Когда молодые ребята приходят на работу в крупные компании, где развиваются самые высокие технологии и реализованы самые последние технологии в управлении, они несколько лет работают, получают опыт, а потом уходят и начинают заниматься своими стартапами, используя для этого полученный опыт. И это растет, как снежный ком. То есть каждая крупная компания обрастает большим количество стартапов. И я думаю, что вот этот эффект у вас впереди. Поэтому вполне возможно, что вот такой опережающий рост вы будете наблюдать в течение значительного периода лет. Об интеграции между Беларусью и Россией: «Мы не разочаровались друг в друге»

Юлия Огнева:

Давайте об экономике в целом. Группа Сбербанка – один из крупнейших инвесторов в экономику Беларуси. Ранее вы говорили о том, что готовы стать ключевым партнером в обслуживании внешнеторговых связей между Беларусью и Россией. Насколько продвинулись в вопросе углубления партнерства? На что в идеале можно было бы выйти и что этому мешает? Герман Греф:

У нас небольшая доля в обслуживании российско-белорусского оборота в силу несовершенства структуры экспорта-импорта. Потому что в основном это нефть и газ, а нефть и газ в основном обслуживаются другими банками, банками тех компаний, которые занимаются экспортом (топливно-энергетических ресурсов. – прим. ред.). Мы – самый крупный партнер для не нефтегазового сектора. Мы обслуживаем 10-12 % внешнеторгового оборота между Беларусью и Россией. Юлия Огнева:

Это потолок? Герман Греф:

Это, конечно, не потолок. Но я боюсь, что потолок будет определяться не нашими возможностями, а ростом объема несырьевого рынка. При развитии структуры внешнеторгового оборота, думаю, и наша доля будет расти.

Юлия Огнева:

Сейчас много говорят об углублении интеграции между Беларусью и Россией. Скажите, какова могла бы быть роль Группы Сбербанка в этом процессе? Вы ее видите? Герман Греф:

Мы не только видим, но и делаем. Что такое интеграция, если не взаимопроникновение экономик? И мы – одна из самых крупных структур, которая работает на рынках обеих стран. Соответственно, мы уже проходили вместе с Беларусью несколько кризисов. И если мы здесь достаточно крупны, то заинтересованы в стабилизации экономики. Наши отношения испытаны различными непростыми ситуациями. Я говорил Александру Григорьевичу, что самое главное, может быть, из того, что мы вынесли из вот уже почти девятилетнего нашего присутствия в Беларуси, – это то, что мы не разочаровались друг в друге. Мы видим поддержку здесь со стороны власти, в первую очередь первого лица, и очень пунктуальное следование всем обещаниям. И это также наше кредо. Это, может быть, самое основное. Дальше мы говорим о различных проектах, социальных проектах. Я награждал девочку из нашего белорусского банка, которая является лидером проекта «Учитель для Беларуси». Это один из наших социальных проектов, которые мы реализовали в России. Мы с Президентом Беларуси обсуждали наши образовательные проекты. С ребятами из Парка высоких технологий мы обсуждали возможность сотрудничества в части подготовки специалистов. В частности, они проявили большой интерес к нашей школе подготовки инженеров «Школа 21». Трансфер технологий – не только финансовых, но и технологий всей нашей экосистемы – это одна из наших задач. И я вижу, что мы можем быть не только финансовым мостом, но и культурным мостом. Александр Лукашенко – Герману Грефу о Сбербанкиаде: «Это очень выгодное для Беларуси мероприятие» Сейчас мы в Минске опять по определенному поводу – привезли более 3 тысяч человек на Сбербанкиаду. Это представители 12 стран Группы Сбербанка. Все они получили и получат еще прекрасные впечатления от Минска и, надеюсь, всем об этом расскажут, будут теперь послами туристического климата Беларуси. Поэтому здесь настолько многогранная ситуация может быть. На самом деле, я думаю, что мы только в самом начале пути и у нас все впереди еще.

Мы бы хотели сделать трансфер нашей технологической платформы в Беларусь





Юлия Огнева:

Александр Лукашенко выразил очень позитивное отношение к работе Группы Сбербанка здесь, в Беларуси. А как оцениваете вы работу «БПС-Сбербанка»? И насколько для белорусской «дочки» актуален вопрос проблемных долгов? Герман Греф:

Вы знаете, у нас был сложный период времени после 2015 года. И последний год мы стабилизировали финансовую ситуацию. Банк вышел на запланированную прибыль. Можно сказать, преодолел последствия кризиса. Следующий этап, конечно, – трансфер сюда технологий и развитие новых продуктов, причем не только в сфере финансов. Юлия Огнева:

Приоткройте завесу. Вы говорили на встрече с Александром Лукашенко о том, что да, будет трансфер технологий. Может быть, можно что-то конкретизировать?

Герман Греф:

Длинный лист получится. Поэтому я бы сказал так: мы бы хотели сюда сделать трансфер нашей технологической платформы. И если она будет здесь внедрена, то это открывает огромные возможности для развития бизнесов вокруг этой платформы. Это и здравоохранение, это и образование, это, конечно, все, что связано с R&D в различных сферах, это институты социальной помощи, это оказание государственных услуг. Мы сегодня занимаемся преобразованием огромного количества государственных сервисов, которые ранее были, скажем, достаточно сложны для граждан. И мы совместно с федеральным правительством, с различными федеральными ведомствами разрабатываем новые клиентские пути, новые процессы, которые позволяют в течение минут решать нужды. Допустим, для того, чтобы зарегистрировать ипотеку, раньше вам нужно было бы потратить в России от месяца до двух, а сегодня мы это делаем в течение одного дня. Герман Греф: Сбербанк стал центром по развитию искусственного интеллекта Фокус следующего года – это трансфер сюда технологий, потому что мы не можем поставить сюда самые современные продукты, пока их не на что нанизывать. Что касается плохих долгов, эта тема, конечно, крайне актуальна. У нас скопился достаточно большой объем неработающих активов. В ближайшие годы перед нами будет стоять задача либо их продажи, либо реабилитации. Для банка это достаточно стабильная ситуация. Юлия Огнева:

Какой процент? Герман Греф:

По Беларуси сейчас точно не скажу. По-моему, больше 13 %. Дом на Свислочи: что с ним будет дальше?

Юлия Огнева:

На прошлогодней встрече с Александром Лукашенко шла речь в том числе о строительстве. В том числе о строительстве здания, судьба которого, без преувеличения, волнует практически всех минчан. Я бы не спрашивала, если бы это было не так. Это здание на Свислочи. Вопрос, конечно, главный – когда оно будет достроено? Герман Греф:

Хотел бы с удовольствием назвать дату, но пока не могу. Проблема заключается в одном: оно проектировалось как жилое, как апартаменты. А мы сейчас его перепроектируем под нежилые цели. Нужно согласовать новый архитектурный проект. Это связано со всевозможными надзорными организациями. Проект сейчас разрабатывается. И указ сейчас находится на согласовании. Сроки, которые мы видим реалистичными: в сентябре окончательно согласовать проект. И тогда, я думаю, в следующем году мы завершим все. Юлия Огнева:

Сильно оно будет трансформировано? Герман Греф:

Достаточно сильно. В первую очередь речь идет о внутренней трансформации. С фасадами мы справились. Но теперь задача больше бумажная. Как только бумажные проблемы будут решены, я думаю, мы достаточно быстро справимся. У нас выбран подрядчик – это одна из строительных компаний холдинга Михаила Гуцериева. Деньги у нас зарезервированы. И, в общем, мы понимаем набор арендаторов. Одно из зданий мы будем сами арендовать. Другое обещал арендовать он. В том числе целый ряд потенциальных белорусских компаний. Поэтому сейчас весь вопрос только в оформлении всех необходимых разрешений. Как только это будет сделано, мы тут же начнем. Мы не планируем инвестировать в недвижимость в Минске Юлия Огнева:

В недвижимость в Минске планируете вкладывать деньги?