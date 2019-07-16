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Герман Греф: Сбербанк стал центром по развитию искусственного интеллекта

16 июля 2019 17:29
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Новости Беларуси. После встречи с Президентом Беларуси итогами разговора банкир поделился с журналистами,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Герман Греф: Сбербанк стал центром по развитию искусственного интеллекта-1

Он отметил, что обсуждалось сразу несколько главных направлений сотрудничества. И одно из них – трансфер технологий на белорусский рынок. Как в банковский сектор, так и в другие отрасли экономики и социальной политики.

Герман Греф: Сбербанк стал центром по развитию искусственного интеллекта-4

Герман Греф, председатель Правления публичного акционерного общества «Сбербанк России»: 
Сбербанк недавно подписал соглашение с Федеральным правительством России, став центром компетенции по развитию искусственного интеллекта в стране. Мы занимаемся развитием экосистемы, которая охватывает широкий спектр отраслей. Президент очень активно интересуется всеми новыми технологиями, очень активно инвестируем в образование, что особенно было интересно президенту. Новые продукты в области безопасности, медицины. Мы договорились о том, что может быть мы проведем немножко более углубленную сессию, немножко нужно больше времени с показом наших технологий.

Герман Греф: Сбербанк стал центром по развитию искусственного интеллекта-7

Кроме того, одна из задумок – построить в Минске свето-музыкальный образовательный фонтан. Умный комплекс оборудуют системой видео-лазерной проекции. На большие водные экраны можно будет транслировать любое изображение, что позволит использовать фонтаны в образовательных целях. Установить его планируют к 3 июля 2020 года.

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# Искусственный интеллект # общество # Герман Греф # Фотофакт

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