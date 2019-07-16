Герман Греф: Сбербанк стал центром по развитию искусственного интеллекта

Новости Беларуси. После встречи с Президентом Беларуси итогами разговора банкир поделился с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко – Герману Грефу о Сбербанкиаде: «Это очень выгодное для Беларуси мероприятие»

Он отметил, что обсуждалось сразу несколько главных направлений сотрудничества. И одно из них – трансфер технологий на белорусский рынок. Как в банковский сектор, так и в другие отрасли экономики и социальной политики.

Герман Греф, председатель Правления публичного акционерного общества «Сбербанк России»:

Сбербанк недавно подписал соглашение с Федеральным правительством России, став центром компетенции по развитию искусственного интеллекта в стране. Мы занимаемся развитием экосистемы, которая охватывает широкий спектр отраслей. Президент очень активно интересуется всеми новыми технологиями, очень активно инвестируем в образование, что особенно было интересно президенту. Новые продукты в области безопасности, медицины. Мы договорились о том, что может быть мы проведем немножко более углубленную сессию, немножко нужно больше времени с показом наших технологий.