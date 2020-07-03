Гендиректор «Белджи»: «Стратегия такая, чтобы на белорусском рынке всегда были самые новые разработки»

Новости Беларуси. Белорусские тракторы не нуждаются в рекламе. Их качество на контроле на самом высоком уровне, рассказали в проекте «Сделано». В сборке – мощные в 450 лошадиных сил, сверхэкологичные, в перспективе будут делать даже беспилотные.

Ну а пока сельскохозяйственный тренд – машины на газу. Стратегия – нарастить валютный экспорт. Опорные рынки – Бразилия, Египет, Пакистан и центральная Россия.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я мечтал, что когда-то мы в Беларуси произведем свой автомобиль. Моя мечта осуществилась.

То, что можно делать у себя, надо уже делать.

Скептиков было немало и когда Беларусь только заявила, что начинает формировать собственную школу по легковому автомобилю. Но завод работает. Белорусские кроссоверы и седаны уже давно на дорогах региона.

Геннадий Свидерский, гендиректор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Стратегия такая, чтобы на белорусском рынке всегда были самые новые разработки Geely. Мы их апробируем. В случае, если есть устойчивый спрос, то готовим к производству. В следующем году предложим на рынок и электромобили – не менее 1000 штук.

Белорусские ученые за это время создали и школу по машинам на электротяге. Предложить промышленники могут многое – от использования электричества в грузовиках и беспилотниках до электротяги в самокатах.