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Гендиректор «Белджи»: «Стратегия такая, чтобы на белорусском рынке всегда были самые новые разработки»

03 июля 2020 19:36
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Новости Беларуси. Белорусские тракторы не нуждаются в рекламе. Их качество на контроле на самом высоком уровне, рассказали в проекте «Сделано». В сборке – мощные в 450 лошадиных сил, сверхэкологичные, в перспективе будут делать даже беспилотные.  

Гендиректор «Белджи»: «Стратегия такая, чтобы на белорусском рынке всегда были самые новые разработки»-1

Ну а пока сельскохозяйственный тренд – машины на газу. Стратегия – нарастить валютный экспорт. Опорные рынки – Бразилия, Египет, Пакистан и центральная Россия.   

Гендиректор «Белджи»: «Стратегия такая, чтобы на белорусском рынке всегда были самые новые разработки»-4

Гендиректор «Белджи»: «Стратегия такая, чтобы на белорусском рынке всегда были самые новые разработки»-6


 

Гендиректор «Белджи»: «Стратегия такая, чтобы на белорусском рынке всегда были самые новые разработки»-8

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Я мечтал, что когда-то мы в Беларуси произведем свой автомобиль. Моя мечта осуществилась.   

Гендиректор «Белджи»: «Стратегия такая, чтобы на белорусском рынке всегда были самые новые разработки»-11

Гендиректор «Белджи»: «Стратегия такая, чтобы на белорусском рынке всегда были самые новые разработки»-13

То, что можно делать у себя, надо уже делать.  

Гендиректор «Белджи»: «Стратегия такая, чтобы на белорусском рынке всегда были самые новые разработки»-16

Гендиректор «Белджи»: «Стратегия такая, чтобы на белорусском рынке всегда были самые новые разработки»-18

Скептиков было немало и когда Беларусь только заявила, что начинает формировать собственную школу по легковому автомобилю. Но завод работает. Белорусские кроссоверы и седаны уже давно на дорогах региона.   

Гендиректор «Белджи»: «Стратегия такая, чтобы на белорусском рынке всегда были самые новые разработки»-21

Гендиректор «Белджи»: «Стратегия такая, чтобы на белорусском рынке всегда были самые новые разработки»-23

Геннадий Свидерский, гендиректор СЗАО «БЕЛДЖИ»:   
Стратегия такая, чтобы на белорусском рынке всегда были самые новые разработки Geely. Мы их апробируем. В случае, если есть устойчивый спрос, то готовим к производству. В следующем году предложим на рынок и электромобили – не менее 1000 штук.   

Гендиректор «Белджи»: «Стратегия такая, чтобы на белорусском рынке всегда были самые новые разработки»-26

Белорусские ученые за это время создали и школу по машинам на электротяге. Предложить промышленники могут многое – от использования электричества в грузовиках и беспилотниках до электротяги в самокатах.  

Гендиректор «Белджи»: «Стратегия такая, чтобы на белорусском рынке всегда были самые новые разработки»-29

Над проектом работали: Алеся Высоцкая, Мария Жукова, Максим Кураш, Юрий Берестов, Екатерина Лабусова, Анатолий Липецкий.   

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Геннадий Свидерский # Фотофакт

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