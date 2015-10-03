Французские «бульбаши»: почему западные фермеры переезжают в Беларусь и как учат своих коллег земледелию

Комфортные условия для ведения бизнеса, в том числе в сельском хозяйстве (так, как демонстрировал в предыдущем сюжете наш герой-фермер), оценили многие европейцы. Причем западные европейцы. Кинозвезда Депардье (то ли в шутку, то ли всерьез) заявляет о своем намерении жить и трудиться с белорусскими крестьянами. А некоторые его соотечественники оказались пошустрей – уже выращивают картофель на белорусских полях. Один день с французскими «бульбашами» провела Анастасия Бенедисюк.

Теперь эти пейзажи родные не только для белорусов. Преодолев расстояние в две тысячи километров, здесь все чаще хотят остаться жить.

Жерар Депардье, актер, режисер:

Сейчас я живу в Италии. В ближайшее время я хотел бы в Беларуси, среди крестьян, потому что там красиво, и президент – хороший человек.

Работать.

Николая Фабер, фермер (Франция):

Нам интересна Беларусь еще и с точки зрения расположения. Это центр Европы. К тому же страна входит в состав Таможенного союза.

И именно здесь начинают чувствовать по-другому даже вкус любимой картошки.

Владимир Адамович, фермер:

Они пробуют и говорят, что наши земли все-таки лучше. Французская, немецкая картошка, выращенная у нас, вкуснее.

Французы на белорусской земле. В памяти у многих еще свежи воспоминания, когда без лишних анонсов в Минск прилетел один из символов мирового кино. Тогда господин Депардье не только с большой охотой налегал на белорусские щи, драники да клюквенную настоечку, парился в баньке. Винодел и ресторатор рассмотрел в Беларуси потенциального партнера.

Жерар Депардье, актер, режиссер:

Село, деревня. То, что я видел. Аккуратное отношение к природе. Вижу и заботу государства о природе, вижу, что людям здесь приятно жить. Поля возделываются, леса не заброшены. У меня очень хорошие впечатления.

Николя Фабер, фермер (Франция):

Когда во французской прессе появилась информация, что Депардье хочет переехать жить к вам, мы, честно говоря, не удивились, мы понимаем, почему он мог так сказать. Для меня это уже тоже вторая родина.

Землей на десятки лет для французских инвесторов стала Логойщина. Именно здесь в конце весны нашу национальную сельскохозяйственную культуру посадили французы. Правда, оказалось, что их национальная культура земледелия отличается от белорусской наличием мелиорационных каналов. Вот определяющий фактор при выборе участка земли.

Владимир Адамович, фермер:

Самый главный полив – это во время бутонизации. «Когда только картошечка появилась, ты не поливаешь?» Я говорю: «Нет, так же не написано». Они говорят: «Ну ты даешь. Так нельзя». Я проверил это. После полива было не 14-15, а 25-30 клубней. То есть чуть ли в два раза больше клубней.

Фермер в третьем поколении. Николя Фабер в агробизнесе всю жизнь. И чуть меньше года как на две страны. И, кстати, белорусскими полями вместе с еще двумя десятками коллег из Франции он заинтересовался куда раньше, чем в минском аэропорту приземлился самолет известного земляка.

Николя Фабер, фермер (Франция):

Мы знали, что выращивать картофель для белорусов – это давняя традиция. И, думаю, это еще один критерий, по которому можно сравнивать наши страны. Общая страсть к сельскому хозяйству. Крестьянские корни. И большой поддержкой для нас стало содействие белорусских властей на всех уровнях. Очень радует отношение к инвесторам.

Сергей Левкович, первый заместитель председателя Логойского районного исполнительного комитета:

Мы никогда не даем большую площадь фермеру (будь то фермер или иностранный инвестор). Если они на земле с первых дней наводят порядок, естественно, мы идем на расширение данных предприятий.

Его русское имя Иван. У этого молодого французского агронома за спиной уже весомый мешок опыта в агробизнесе. Азы получил на родине, два года работал на полях Румынии, теперь – Беларусь. Языковой барьер, уверен француз, в сельском хозяйстве заметен разве что в произношении того или иного сорта картофеля.

Йоанн Мари, агроном (Франция):

Здесь работают очень умные внимательные люди, которые зачастую понимают меня без слов, которые знают специфику работы. Да я и сам начал изучать русский. Я работаю здесь пять месяцев, у вас очень серьезно относятся к сельскому хозяйству. Что касается сортов картофеля, то 80% на полях – французские, еще 20% – белорусские.

Пока соотношение 80 на 20. Но уже скоро наши «бриз» и «гала» должны догнать их «крону». Первые 200 тонн французского картофеля, выращенного на белорусской земле, уже в пути. Во Францию. Известен и маршрут долгоиграющих планов – площади иностранные фермеры хотят увеличить вдвое, а стартовый капитал (это 1 миллион евро) в 5 раз. Кроме того, в будущем на плодородной белорусской земле будут выращивать еще и другие овощи, зерновые и кукурузу одной из лучших французских селекций.

Николя Фабер, фермер (Франция):

Мы привыкли работать на земле. Это наше все.

А меж тем разговоры о переезде, пожалуй, самого медийного французского агрария в Беларусь не утихают. Правда, громкой премьеры его земляки не ждут. Фермеры уже вовсю раскручивают свою киноленту трудовых будней.