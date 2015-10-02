Новости Беларуси. Беларусь намерена развивать сотрудничество за Уралом. В ноябре в Минске ждут делегацию из Новосибирска во главе с губернатором этого российского региона. А вот наводят мосты представители правительства и бизнес-кругов уже сейчас. 2 октября в Новосибирске говорили о расширении сфер интересов и увеличении товарооборота. Один из главных тезисов — предприятия должны работать напрямую, а для решения логистической проблемы стороны снова обсуждают возможность прямого авиасообщения «Новосибирск-Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Иванов, председатель Правления Белкоопсоюза:

Интерес к белорусским товарам в регионе есть. Этот интерес наша задача реализовать. Результаты ярмарки в прошлом году, который мы провели в Новосибирске, участвовали только шесть предприятий. На сегодняшний день изъявили желание участвовать и приехали сюда около 30. Это говорит о том, что товары Республики Беларусь востребованы. Самое главное — нам организовать этот бизнес.

Юрий Бернадский, президент Новосибирской городской торгово-промышленной палаты:

Уже больше 50 новосибирских предприятий напрямую работают с белорусскими партнерами. Создано несколько совместных предприятий. И вокруг Новосибирской области, в радиусе 300 километров, создана масса сборочных производств белорусской техники. Думаю, что в самое ближайшее время такие мини-заводы откроются в Новосибирске.

После официальной части участники бизнес-форума смогли попробовать белорусскую продукцию. Для россиян «Бабушкина крынка», например, это признанный бренд. Вкусно, натурально, а, главное, полезно. Немаловажны так же экологичность и функциональность упаковки.

Кстати, 3 октября в Новосибирске открывается белорусская ярмарка. На центральной площадке города уже появились ее очертания. В Сибирь белорусы привезли яблоки, молочную, мясную, продукцию, валенки, пушнину и трикотаж. Работать ярмарка будет 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кулакова, директор фирменной торговли холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»:

За свое предприятие у нас гордость, наша продукция натуральная. Мы продали прошлый раз всю продукцию под ноль, поэтому в этом году привезли более широкий ассортимент по просьбам покупателей. Покупатели любят нашу продукцию, знакомы с ней. Продукция прошла под лозунгом «Привозить еще!» Так как белорусская продукция самая качественная.