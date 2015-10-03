Как заработать на хлеб с маслом рабочему, крестьянину и интеллигенту? Философия жизни представителей трех классов

В любые времена активные люди зарабатывают себе на хлеб с маслом. Мир изменился, время иждивенцев прошло. И это демонстрируют три героя нашего следующего сюжета, представляющие три, в привычном понимании, класса: класс рабочих, крестьян и интеллигенцию. Философию их жизни узнавала Илона Волынец.

Руслан Комаровский, строитель:

23 года назад, придя слесарем сюда, в крановое хозяйство, я ремонтировал эти краны, лазил по ним каждый день. С такими вот ключами.

Днем – на стройку, вечером – на занятия в институт. 20 лет назад он и представить не мог, что именно эту профессию выберет на всю жизнь.

Руслан Комаровский, строитель:

Когда я пришел на завод, зарплата у слесаря была 10 долларов. Завод работал в одну смену, три дня в неделю. Были не лучшие времена. Но я учился в институте на вечернем, я не хотел идти на рынок. Мне хотелось приносить пользу людям.

На глазах Руслана Адольфовича вырос не один микрорайон Минска. Панельки из серых коробок давно превратились в цветные современные высотки. А его профессия сегодня и востребована, и хорошо оплачивается.

По стопам Руслана Адольфовича в буквальном смысле пошел и сын. Первые трудовые мозоли Артем натер в том же цеху, где когда-то работал отец. Это будущие стены и потолки квартир. Здесь изготавливают железобетонные панели. Работа пыльная и тяжелая – уж точно не «теплое местечко» для обожаемого сына. Но именно так, уверен отец, можно воспитать настоящего мужчину.

Руслан Комаровский, строитель:

Он понимает, что я желаю ему добра. Я его бросил в пекло, потому что я его не люблю, а потому что я его люблю.

Родители мечтали, чтобы сын стал врачом, он и поступил на медицинский. А в итоге нашел свое призвание. Спасти хотя бы одну жизнь – это уже бесконечно много. А на счету нейрохирурга Владимира Алексеевца их сотни. Он предельно сдержан и собран. Через несколько минут начнется операция.

У пациента болезнь Паркинсона – так называемый дрожательный паралич. Этим недугом во всем мире страдает примерно 4% населения. Но до сих пор болезнь остается неизлечимой. Снизить симптомы заболевания можно хирургическим путем. И эту технологию в Беларуси одним из первых освоил как раз Владимир Алексеевец. Сейчас такие сложнейшие операции на головном мозге поставлены на поток.

Владимир Алексеевец, врач-нейрохирург:

Мы были недавно на ярмарке медицинских услуг в Азербайджане, и люди, в общем-то, даже просились к нам на учебу. В определенных кругах мы известны. Все, что есть в мире, мы способны делать.

Он не постиг, но лишь слегка приоткрыл тайны человеческого мозга, – скромно признается Владимир. И во многом благодаря уникальному оборудованию – белорусскому, высокотехнологичному и ничем не уступающему зарубежным аналогам. Может быть, поэтому когда нейрохирургу предлагали работу за рубежом, он предпочел остаться на родине. Здесь он состоялся как высококлассный специалист и завоевал авторитет.

Вставать с первыми петухами и трудиться до позднего вечера привыкли и в этой семье. Все начиналось с примитивного самодельного культиватора. Сейчас в хозяйстве Владимира Радевича порядка 20 современных единиц техники. Его в шутку называют «картофельным папой».

Отборный картофель с белорусского фермерского подворья давно распробовали россияне. В российские регионы в этом сезоне отправится пять тысяч тонн картофеля. Но есть у фермера одна традиция: делиться. Просто так. Но с теми, кому это действительно нужно. Часть урожая Владимир каждый сезон отдает бесплатно школам и детским садам.

Владимир Радевич, фермер:

Мой отец работал руководителем хозяйства. У него была такая традиция – помогать всем. Это небольшие деньги сегодня – отдать 26 тонн картофеля для детских садов, школ.

Все, о чем когда-то мечтал, сбылось. Хозяйство – одно из лучших в регионе. Покупатели выстраиваются в очередь. Теперь Владимир желает одного: передать семейное дело дочери. А бизнес-леди, похоже, уже готова.

Кристина Радевич:

В нашей работе мы никогда не надеялись и не предполагали, что это все кто-то нам даст, построит или принесет.

Истории у наших героев разные. Одни не представляют свою жизнь без труда на родной земле, другие готовы строить целые городские кварталы. А кто-то каждую минуту борется за чью-то жизнь. Но это тот самый случай, когда говорят: «они сделали себя сами». А такие точно обречены на успех.