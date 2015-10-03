Дни Беларуси в Новосибирске: около 30 предприятий, продуктовый ажиотаж и просьбы приезжать почаще

И Беларусь, и особенно Россия, находясь под санкциями, озабочены возможностью импортозамещения. Некоторое время назад белорусский премьер предостерег: как бы в этом порыве не дойти до «импортозамещения друг от друга».

А белорусская продукция, например, продовольствие действительно теснит российскую, попадая на рынок. Особенно в регионах. Очередным подтверждением стали Дни Беларуси в Сибири. Из Новосибирска сообщает наш специальный корреспондент Татьяна Ревизоре.

Вопреки стереотипам, в Новосибирске сегодня не прохладнее, чем в Минске. И все же знаменитые сибирские морозы уже не за горами, а значит время утепляться. И Беларусь готова согревать.

Наша пушнина за Уралом – пока диковинка. На такую народную ярмарку ее привезли впервые, но, судя по спросу, меха попали «в десяточку».

Покупатели:

Он легкий, обалденно. Его можно и так носить.

Белорусскую норку я не знала, но, на первый взгляд, выглядит нормально. Дешевле, чем у нас.

Вообще качественное все. Будем надеяться, что чаще будете приезжать.

После удачного дебюта в 2014 году торговцы белорусской ярмарки в столице Сибири – гости желанные. Недаром прилавки расположились на главной площади города – площади Ленина. И вот, первый же день собрал здесь не только местных жителей, но и руководство как города, так и области. Как не попробовать Беларусь «на вкус»?

Мэр города (кстати, Новосибирск – побратим Минска) – не скрывает, что он – давний поклонник белорусских продуктов. Вот и в этот раз градоначальник не сможет удержаться и приобретет наши конфеты. Говорит, его любимые.

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска:

Слава о качестве белорусских продуктов обгоняет сам товар. Новосибирцы знают об этом качестве. И после прошлогодней ярмарки меня забросали просто письмами с тем, чтобы ярмарка состоялась и в этом году. И задачу свою я вижу, как и наши белорусские товарищи, построить дальнейшие планы таким образом, чтобы расширялся ассортимент белорусских товаров здесь, у нас, в Сибири.

Что ж, спрос рождает предложение. На ярмарке свою продукцию представило около 30 предприятий. Всего год назад их было только шесть. Большинство наших производителей приехало для того, чтобы найти здесь партнеров, с которыми можно работать напрямую.

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:

Нужна более активная позиция не только производителей продуктов. Все товары белорусские востребованы. Я думаю, что в преддверии визита губернатора Новосибирской области в Республику Беларусь необходимо провести подготовительные работы и подписать конкретные документы, которые будут нацелены на увеличение товарооборота, на активизацию наших представительств здесь. Этим самым мы просто увеличим товарооборот, что и требует от нас глава государства, и ситуация, которая складывается на реализации белорусских товаров.

На прилавках новосибирских супермаркетов уже можно отыскать товар вот с таким отличительным знаком. Но о том, что потенциал велик, больше чем слова говорят кадры с белорусской ярмарки. К примеру, эта очередь выстроилась за нашей «молочкой».

Покупатели:

Очень нравится молоко, сыры. Вообще молочная продукция вся изумительная. Без всяких добавок. Можно есть, никакой аллергии нет на эту продукцию.

Купил сыр и масло. Ваша продукция очень нравится. Мы гоняемся по всему городу и ищем, общаемся. А тут возможность появилась, так как вы приехали. Мы рады вам.

Штурмуют прилавки также любители мясного и натурального.

Покупатель:

Купил некоторые продукты: молочные, мясные, кондитерские изделия. Оказалось, что они совершенно другие. То ли технология другая, то ли ГОСТы, стандарты какие-то другие. И вкусы очень понравились. Для своего сайта будем делать репортаж, чтобы больше новосибирцев это посетили.

Обувь и одежда, конфеты и шоколад. На каждый товар – свой купец. Некоторые наш закатки для сибиряков – экзотика, а свежие яблоки и вовсе хит.

Покупатели:

Очень сочные. И мы знаем, что они выращивают без нитратов. Мы доверяем Беларуси.

Во-первых, пахнет от палатки яблоками настоящими. У нас ни в одной магазине не пахнет так яблоками. Во-вторых, вид у них очень красивый. Я думаю, что они очень вкусные.

А эти фуры с белорусскими номерами проделали путь почти в пять тысяч километров. В том числе и ради этой фразы.

Покупатель:

Очень вкусно все. Спасибо большое. Приезжайте почаще.