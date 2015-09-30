Новости Беларуси. Инвестиции в строительство. В Беларуси реализован инновационный проект по производству железобетонных изделий. Технология направлена на улучшение качества выпускаемой продукции, её ассортимента, при этом снижаются энергозатраты. О новых возможностях в строительной сфере – в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

В работе инновационные технологии. Этот робот итальянского происхождения сам наносит разметку и собирает конструкцию будущего изделия. Раньше строительному предприятию «МАПИД» приходилось заказывать под каждый новый вид продукции отдельную форму. Теперь путь от создания чертежа до изготовления конструкции сократился до минимума.

Алексей Дулуб, главный технолог завода КПД-3 ОАО «МАПИД»:

Полный цикл тепловлажной обработки заключается в 11-12 часах. Гибкая система данной линии нам позволит получить изделия практически любой номенклатуры.

Линия позволит предприятию не только увеличить ассортимент, но и повысить качество. При этом модернизация открывает и новые возможности. Во-первых, увеличить производственные мощности, а во-вторых, расширить спектр услуг.

Леонид Зинович, директор завода КПД-3 ОАО «МАПИД»:

Сегодня мы осваиваем выпуск перекрытий для 19-этажных домов. В дальнейшем планируем выпускать на данной линии изделия для малоэтажной застройки. В частности для городов спутников. Сокол, Руденск планируют выпускать дома европейского типа.

Современное оборудование снижает энергозатраты и позволяет выйти на новый уровень. В перспективе квадратный метр станет дешевле и сроки строительства изменяться.

Вячеслав Туров, исполняющий обязанности генерального директора ОАО «МАПИД»:

Мы повысим уровень индустриализации – это позволит нам сократить объемы общестроительных работ, которые мы выполняем на стройке. Это и качественная поверхность, которую в последствие не надо будет отделывать. Для этого разрабатываются новые монтажные узлы, которые более технологичны, более геометрически точные и выверенные. Это все даст, конечно, какой-то плюс.

Эта гибкая с технологической стороны линия позволяет в сжатые сроки не только создать продукцию высокого качества и нужной формы, но и стразу ставить её на поток, что способствует экспортному потенциалу и конкурентоспособности.