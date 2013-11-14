Финансовые потери «Могилевдрева» в октябре составили 380 тысяч евро

Новости Беларуси. В Могилеве сегодня поднимались проблемы деревообработки. Там состоялось первое выездное заседание рабочей группы, которая была создана по требованию Президента после посещения «Борисовдрева», и курирует выполнение программы модернизации этой отрасли. В состав комиссии вошли представители Комитета госконтроля, Генпрокуратуры, Министерства архитектуры и строительства. Они посетили «Могилевдрев».

Инвестиционный проект на предприятии предусматривает модернизацию пяти объектов. Четыре уже запущены, но работают не на полную мощность. Загруженность некоторых линий едва дотягивает до 40%. А это однозначно ведёт к солидным финансовым потерям. Только в октябре они составили 380 тысяч евро.

Что касается цеха по производству мебели, то здесь картина и вовсе удручающая: сроки сдачи провалены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Якобсон, председатель Комитета госконтроля Республики Беларусь:

То, что мы достроим, нет никаких сомнений. С издержками и какими-то кадровыми потерями. Но чтобы мы потом не столкнулись с еще большей проблемой! Я хочу сказать, что, конечно, сегодня явно Олег Анатольевич растерялся, наверное. И вообще, вы работаете безо всякого настроения – это плохо.

Самое простое решение – это взять и принять сегодня решение об освобождении вас от должности. Для вас это, может быть, даже было бы… Со вздохом вы это восприняли. Но мы этого не сделаем. По ноте у вас – довести все до логического завершения, а вот если не доведете по данным сегодня заявлениям, тогда уже будет сложно вам обижаться на кого бы то ни было.

Олег Третьяков, генеральный директор ОАО «Могилевдрев»:

Здесь ряд причин, я их сегодня называть не буду. Но я назову основные, по какой причине мы не успели до 7 ноябрю: финансирование было открыто 26 октября. Как только оно было открыто, хотя до этого момента мы строили здесь, работали, строители работали, они проработали здесь на серьезную задолженность. Долг, будем так говорить. Но когда уже было открыто финансирование, мы, собственно говоря, стали работать быстрыми темпами, такими, какими мы шагаем на сегодняшний день. Я считаю, что в декабре месяце, где-то к числу 6, 7, 8 декабря, у нас уже будет этот цех полностью введен в эксплуатацию.