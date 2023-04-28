В Комиссии по возвращению беглых белорусов прошло первое заседание – в Генпрокуратуре рассказали подробности

Новости Беларуси. Открыта ли дорога домой? Первое заседание Комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений прошло 28 апреля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ее состав вошли чиновники, сенаторы, общественные и политические деятели, а также представители медиасферы. Всего около 30 человек.

Председательствовал в комиссии генеральный прокурор Андрей Швед. Белорусы, которые покинули страну в период с 2020-го по 2023 год, и хотят вернуться, могут направить обращение в комиссию, чтобы узнать свой правовой статус. Сегодня по электронной почте и на Telegram-бот поступило несколько десятков заявок.

Дмитрий Брылев, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

Поступило свыше 60 обращений. По ним сегодня приняты решения уведомить некоторых граждан об отсутствии в отношении их на дату обращения в Комиссию начатого административного процесса либо не исполненного постановления о наложении взыскания в виде административного ареста. Об отсутствии возбужденного уголовного дела, постановления о признании подозреваемым либо постановления о привлечения в качестве обвиняемого. При этом некоторых граждан решено уведомить об их процессуальном положении по делу об административном правонарушении и уголовному делу.