Склады Быховского консервного завода завалены продукцией, а в магазинах ассортимента практически нет

Новости Беларуси. И снова маркетинговые недоработки. Склады Быховского консервного завода буквально завалены продукцией. Причем есть даже прошлогодняя, хотя уже идет переработка нынешнего урожая. Товаров – десятки наименований, в магазинах же ассортимент быховских консервов и маринадов невелик. Но и те возвращают. За последний месяц возврат просроченной продукции из торговой сети обошелся заводу более чем в 200 миллионов рублей.

Наталья Разумова о секретах продаж знает не понаслышке. В торговле она уже более 20 лет. Продукцию Быховского консервного у них в магазине берут с удовольствием, правда, когда есть из чего выбирать.

Наталья Разумова, заведующая магазином:

Там очень слабая работа маркетологов. То есть нет никакой не то, что рекламы, даже информации о том, что они сейчас производят. О новинках мы ничего не знаем, нам прайс-листы вообще никак не доставляют.

Как оказалось, полного ассортимента Быховского консервного завода нет ни в одном магазине области, чего не скажешь о складах самого предприятия. Здесь изобилие в полном объеме. Даже более чем.

Артем Гарбачевский, заместитель директора по коммерческим вопросам Быховского консервно-овощесушильного завода:

В доставке бывают сбои, потому что в каждый магазин мы доставляем продукцию, соответственно, формируется заявка. Естественно, из-за двух упаковок сложно произвести доставку в каждый магазин. Поэтому в течение 1-2 дней формируется машина, которая собирается и по каждой точке.

На предприятии причину такого дисбаланса в цепочке «производство – сбыт» видят в снижении спроса на закатки.

Александр Зносинко, заместитель начальника управления Комитета госконтроля Могилевской области:

На сегодняшний день складские запасы предприятия составляют четыре среднемесячных объема производства. При том, что в этом году объемы производства снижены, по сравнению с прошлым годом. Но в связи с тем, что реализации продукции практически нет, складские запасы растут, выручка не поступает, предприятие, по сути говоря, само себя съедает.

Проверяющие же уверены: всему виной – крайне неэффективная работа маркетинговой службы. В качестве примера – последний возврат просроченной продукции из торговой сети обошелся заводу более чем в 200 миллионов рублей.

Елена Сычевская, заведующая складом готовой продукции Быховского консервно-овощесушильного завода:

Я переживаю за это, потому что я знаю, как это приготовлено. Это вкусно. И, во-вторых, это же наши деньги, это же наша прибыль, это же наши, давайте будем говорить, зарплаты.

О том, что Быховский консервный производит более 70 наименований продукции, товароведы в магазинах области даже не предполагают. На прилавках – максимум 10-15 наименований от общего ассортимента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Покупательница:

Я всегда в магазине покупаю овощное рагу, но не всегда оно есть на полке.

Сергей Громыко, директор Быховского консервно-овощесушильного завода:

У нас коллектив молодой. Вы сами видите, что достаточно пяти человек. Мы в этом году только взяли молодых специалистов-маркетологов. И постоянно находимся в поиске, потому что знаем, понимаем, что маркетинг – это самое главное для нашего предприятия, чтобы продвигать продукцию.

Рентабельность от продаж на предприятии практически нулевая. Однако безнадежной ситуацию пока не назовешь. Сейчас Быховский консервный должен крайне туго затянуть пояса и совершить прямо-таки прорыв в сфере маркетинга, дабы окончательно не растерять клиентов. В противном случае и до банкротства рукой подать.