Администрация Президента Беларуси: Любое появление нового проблемного дома должно стать ЧП

Новости Беларуси. Появление в Беларуси проблемных домов, сроки строительства которых превышают нормативный срок, должно приравниваться к ЧП, а не восприниматься, как привычная практика. Об этом заявил глава Администрации Президента Республики Беларусь Андрей Кобяков. Он же возглавляет рабочую группу по проблемным вопросам в строительной отрасли, созданную несколько месяцев назад по поручению Президента.

Сегодня в списке проблемных – 370 объектов. Пока в эксплуатацию ввели 157. По итогам октября полностью с проблемой долгостроев справилась Гродненская область.

Сегодня гродненка Ирина – в роли экскурсовода. Специально для нашей съемочной группы. Теперь о новой квартире говорит с восхищением, а ведь еще год назад, признается девушка, думала, что своего жилья уже не дождется. Ее строительная история началась еще в 2010 году. Тогда семья вступила в новый кооператив, открыла льготную кредитную линию. Дом обещали построить через год. Не получилось: за весь 2011-й строители вырыли только котлован. Пришлось два раза перекредитовываться.

Ирина Маршалок:

В 2013 году начали отделку потихоньку, обои. Слава Богу, к лету 2013 года, к июлю, как уже вторично нам обещали, мы получили долгожданную свою квартиру. За время строительства цена, конечно, менялась, соответственно, в большую сторону.

Этот дом уже вычеркнули из списка проблемных. Весной объект посетили члены комиссии из Минска. Свои результаты дал и контроль рабочей группы по проблемным вопросам в строительной отрасли. К слову, по итогам октября Гродненская область с проблемой долгостроев справилась: ввод в эксплуатацию 23 домов, строительство которых планировалось завершить до 1 ноября, выполнен в срок.

Юрий Халимоненко, начальник отдела комитета по архитектуре и строительству Гродненского областного исполнительного комитета:

Четыре жилых дома мы ввели досрочно, то есть на один месяц ранее запланированных сроков. Работа была организована в полном объеме на этих объектах, сконцентрированы необходимые и трудовые, и финансовые ресурсы.

Вот только такая положительная картина далеко не во всех областях. Всего в списке проблемных – 370 объектов. Пока в эксплуатацию ввели лишь 157, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда хэппи-эндом завершится эта строительная эпопея, будущие жильцы не знают до сих пор. Первоначально нормативные сроки сдачи дома были в апреле 2010 года. За все это время не раз менялись генподрядчики, увеличивалась стоимость квадратного метра, но вот заветных ключей от новых квартир люди так и не дождались.

Сегодня готовность дома по улице Выготского в Минске – около 70%. Остались работы с фасадом, отделка и благоустройство территории. Правда, уверенность в своевременной сдаче это внушает едва ли. Тем более который раз уже перенесли и сроки. Теперь – март 2014-ого. Жильцам объясняют: проблемы с финансированием. На заседании рабочей группы заговорили и о недостатке мощностей.

Анатолий Черный, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Крупные строительные организации задействованы на объектах подготовки к чемпионату мира. И сегодня действительно строительных мощностей у Минска не хватает. Стараемся мы привлекать строительные мощности из областей.

Динамика, несомненно, есть. Примерно на 20% снизилось количество обращений граждан. Участники рабочей группы уверены: появление в Беларуси проблемных домов должно приравниваться к ЧП.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь, председатель рабочей группы по проблемным вопросам в строительной отрасли:

Не должно быть допущено возникновение новых проблемных дом. И мы с вами договаривались о том, что то, что сейчас вдруг случается и просрочивается срок ввода домов, то они автоматически попадают в проблемные, тут же список проблемных домов пополняется. Любое появление нового проблемного дома должно стать ЧП. Рассматриваться как чрезвычайное положение, а не как практика, к которой уже все привыкли: срок строительства – 9 месяцев, а мы будем строить его два года. И считается это нормально. Это ненормально.