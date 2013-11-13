Бездефицитный бюджет Минска до конца 2013 года, по предварительным подсчетам, составит более 28 триллионов рублей

Новости Беларуси. Формирование столичной казны. Депутаты Мингорсовета 13 ноября утвердили бездефицитный бюджет города до конца 2013 года. По предварительным подсчётам, он составит более 28 триллионов рублей. Денежные средства направят на развитие здравоохранения, транспорта, системы ЖКХ, а также на адресную социальную помощь.

Увеличить финансирование удалось благодаря возросшим доходам столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ддепутаты утвердили и новые правила благоустройства Минска. В обновленном документе четко прописан порядок вывоза мусора, санитарного содержания заправочных станций, а также уборки города в летний и зимний период.

Дмитрий Янчик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

Наш город – это столица. Мы в центре Европы и должны соответствовать тем требованиям, которые предъявляются к таким центрам, таким городам. Поэтому наши правила на это и направлены. На улучшение санитарного состояния, на улучшение внешнего вида нашего города, на улучшение благоустройства и всего того, что нас окружает.