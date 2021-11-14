Прямой эфир

Евросоюз обсудит введение санкций против Беларуси. Минск готов обратиться в международные суды

14 ноября 2021 11:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Кризис на белорусско-польской границе обнажил все ценности западной демократии. Пока за колючим забором Польши стоят тысячи беженцев, Евросоюз грозит расширением санкций против Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евросоюз обсудит введение санкций против Беларуси. Минск готов обратиться в международные суды-1

Интересно, что причиной очередного пакета стали те самые несчастные люди, судьбы которых разрушены политикой Запада. Уже пятый пакет санкций, как заявила глава Еврокомиссии после переговоров с Джо Байденом, будет обсуждаться 15 ноября на встрече министров иностранных дел Евросоюза.

Евросоюз обсудит введение санкций против Беларуси. Минск готов обратиться в международные суды-4

Ограничительные меры коснутся физических лиц и некоторых компаний, как сообщили в ЕС. В такой ситуации Европе нужно быть готовой к зеркальному ответу со стороны Беларуси. В случае введения очередных санкций наша страна намерена обращаться в международные суды.

# Санкции # Экономика # Урсула фон дер Ляйен # Джо Байден # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Витебской области мелиораторы ежегодно готовят к посеву более 4 тысяч га земель. Как с них собирают урожай?
13 ноября 2021 17:56

В Витебской области мелиораторы ежегодно готовят к посеву более 4 тысяч га земель. Как с них собирают урожай?

Предприятия Карелии хотят продавать молочную продукцию через БУТБ
12 ноября 2021 15:46

Предприятия Карелии хотят продавать молочную продукцию через БУТБ

Иностранные инвесторы в январе-сентябре вложили в экономику Беларуси 6,7 млрд долларов
12 ноября 2021 15:43

Иностранные инвесторы в январе-сентябре вложили в экономику Беларуси 6,7 млрд долларов