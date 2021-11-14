Евросоюз обсудит введение санкций против Беларуси. Минск готов обратиться в международные суды

Новости Беларуси. Кризис на белорусско-польской границе обнажил все ценности западной демократии. Пока за колючим забором Польши стоят тысячи беженцев, Евросоюз грозит расширением санкций против Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интересно, что причиной очередного пакета стали те самые несчастные люди, судьбы которых разрушены политикой Запада. Уже пятый пакет санкций, как заявила глава Еврокомиссии после переговоров с Джо Байденом, будет обсуждаться 15 ноября на встрече министров иностранных дел Евросоюза.