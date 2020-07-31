«Это революция в продукции». Как в Беларуси появился собственный автомобильный бренд

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «Белджи»:

Тракторостроение сохранилось? Сохранилось. Оно было и на Волгоградском заводе, и на Омском заводе. Но там уже этого сегодня нет. И на Харьковском заводе. То есть сейчас это единичное производство, у нас – десятки тысяч.

Минский автомобильный завод, Белорусский металлургический завод, БелАЗ… Очень важно, когда есть крупные предприятия, то вокруг них можно создавать средние и мелкие.

Пётр Пархомчик: «Возврата истории уже нет, мы вкус этой независимости уже почувствовали»