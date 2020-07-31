Уходят в поле прямо с конвейера. В Гомельской области на уборочную вышли новые газомоторные комбайны

Новости Беларуси. Ставка на экономию и экологичность. В Гомельской области на уборочную вышли новейшие газомоторные комбайны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, машины, не имеющие аналогов в мире, созданы белорусскими инженерами. В 2019 году экспериментальные образцы продемонстрировали главе государства во время его визита в Ветковский район. В этом сезоне на полях юго-востока страны будет работать 28 таких машин. Подробности в нашем сюжете.

С самым популярным белорусским комбайном GS-12 они как братья близнецы. С виду из различий только характерная белая надстройка – признак того, что сердце этого гиганта работает на энергии метана.

Шесть наверху, два под боковым капотом – углепластиковые баллоны вмещают 400 кубических метров сжатого природного газа. Этого объема хватает на 10 часов беспрерывной работы. Юрий Дробышевский одним из первых на планете сел за руль комбайна с двигателем, потребляющим голубое топливо.

Юрий Дробышевский, комбайнер сельхозпредприятия «Гомельская птицефабрика»:

Очень хорошие впечатления. Очень удобный комбайн. Хорошо вымолачивает.

«Энергия природного газа» – это не просто надпись на капоте. Для аграриев это прежде всего реальная экономия на уборке. В Гомельском районе эти машины работают уже второй сезон. Есть о чем говорить.

Андрей Ходьков, главный инженер сельхозпредприятия «Гомельская птицефабрика»:

Для предприятия идет экономия. Если сравнивать уборку кукурузы в прошлом году, то экономия на газовом топливе получилась в два раза. То есть на тонну кукурузы мы использовали 4,8 метра кубических газа, а на дизельном – 4 литра. В итоге от цены газа и дизеля выгода в два раза получилась.

Новинку в 2019 году представили главе государства. Во время поездки в Ветковский район Александр Лукашенко отмечал, что государственная поддержка гомельским комбайностроителям будет всегда. Отрасль стратегическая. Главное условие – белорусские машины должны быть доступны хлеборобам. Александр Лукашенко: «Дорогой, говорят, комбайн»

В этом году в Гомельской области закуплена партия в 20 единиц новой техники. Географию использования газомоторных комбайнов расширилась до семи районов. Эти гиганты уходят в работу фактически прямо с конвейера: уборочная в разгаре и на счету каждая минута.

Александр Тороп, генеральный директор предприятия «Гомельоблагросервис»:

Мы предложили новую услугу: доставка до места. Наши специалисты перегонят комбайны в само хозяйство и на месте передадут механизаторам с какими-то консультациями и дополнительным обучением.