Нацбанк ожидает замедление роста цен в Беларуси

Новости Беларуси. Национальный банк ожидает замедление роста цен и считает реальным выполнение цели по инфляции в 5 % по итогам 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас показатель несколько выше этой цели.

В руководстве Нацбанка считают, что в этой цифре отражается воздействие ускорения роста цен в начале года, в том числе в связи с распространением пандемии. Но уже сегодня под воздействием целого ряда факторов наблюдается снижение интенсивности инфляционных процессов. Слабый внутренний и внешний спрос не способствуют повышению цен, и такая ситуация сохранится по меньшей мере пока мировая и белорусская экономика не смогут преодолеть последствия эпидемии.