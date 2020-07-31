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Нацбанк ожидает замедление роста цен в Беларуси

31 июля 2020 15:02
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Новости Беларуси. Национальный банк ожидает замедление роста цен и считает реальным выполнение цели по инфляции в 5 % по итогам 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас показатель несколько выше этой цели.

По итогам июня потребительские цены увеличились на 5,2 % в годовом выражении.

Нацбанк ожидает замедление роста цен в Беларуси-1

В руководстве Нацбанка считают, что в этой цифре отражается воздействие ускорения роста цен в начале года, в том числе в связи с распространением пандемии. Но уже сегодня под воздействием целого ряда факторов наблюдается снижение интенсивности инфляционных процессов. Слабый внутренний и внешний спрос не способствуют повышению цен, и такая ситуация сохранится по меньшей мере пока мировая и белорусская экономика не смогут преодолеть последствия эпидемии.

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# Инфляция в Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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