«Я всю жизнь мечтал быть агрономом». Почему заниматься сельским хозяйством выгодно: две истории

О развитии сельского хозяйства в белорусских агрогородках рассказали в проекте СТВ «Свой путь».

Для Романа Крисевича здесь все звезды сошлись. Размеренная жизнь в глубинке, свежий воздух, доброжелательные люди. Дело по сердцу.

Когда мужчина приехал в агрогородок Долгиново, коровы давали не больше полутора литров молока в день. Хозяйство стояло на грани катастрофы.

Предыдущий кандидат на должность председателя продержался в кресле… полтора часа. Тогда Роман Крисевич засучил рукава – взялся за работу сам. В 24! Собственных оборотных средств у хозяйства ни копейки, а вложений требовали и животноводство, и растениеводство, и транспортный парк. Первые инвестиции от Туровского молочного комбината позволили посеять, закупить корм для скота.

Роман Крисевич, руководитель проекта ОАО «Долгиново»:

Такая схема, когда есть свой завод, есть своя сырьевая зона – как по мне, за этим будущее. Должна быть переработка. Сейчас, насколько я знаю, в Витебской области интеграционные структуры создаются: свои КХП, молокозаводы, свои мясокомбинаты и своя сырьевая зона. На мой взгляд, если все будет работать правильно, то это будет достаточно эффективно. Это тот путь, по которому нужно идти всем.

«Долгиново» вытягивают из долговой ямы. Привесы молодняка – по 700 граммов и 11 литров молока в сутки от одной буренки. Этот результат достигли всего за год. Суммой на зарплатных карточках сельчане тоже довольны. Своему однофамильцу, легендарному космонавту, Владимир Новицкий в упорстве и работоспособности не уступает. Владелец хозяйства-тысячника неслучайно взял на баланс убыточное предприятие. Вадим Щеглов, СТВ:

Владимир Константинович, что вас заставило 20 лет назад прийти в сельское хозяйство?

Владимир Новицкий, глава фермерского хозяйства:

Я всю жизнь мечтал быть агрономом. Закончил ветеринарный и зоотехнический. А все равно судьба и рвение к земле – это моя жизнь. Я люблю создавать, я хочу успеть создать, сотворить. Это мое. Я себя здесь очень комфортно чувствую.

Второй хлеб для белорусов – источник хороших дивидендов. Благодаря грамотной ценовой политике фермерское хозяйство приросло нужной техникой и специальными хранилищами. Шесть лет назад здесь открылся завод по мойке и фасовке моркови. Продукцией заинтересовались соседи-россияне. Самое время масштабироваться.

Владимир Новицкий:

Хорошо работает севооборот с кормовыми культурами. И я вижу сегодня, что эти риски оправданы, потому что чувствуешь, что можешь создавать объемами, можешь влиять на цену, ты всем интересен. Это выгодно со всех сторон.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению:

Эти люди показывают, что на любом направлении есть эффективное производство. Вспоминается посещение главой государства фермерского хозяйства «Цнянские экопродукты» Адамовича. Он говорит: стране нужно 100-110 таких человек. Владимир Константинович Новицкий – это один из этой сотни. А их уже несколько десятков, которые показали, что с малого фермерского хозяйства при разумном подходе, правильной организации дела можно выйти на такие показатели.

Специальная система налогообложения, техника в лизинг плюс государственные дотации, если направление сочтут перспективным. В Беларуси за последнее десятилетие появились настоящие «фазендейро». Их земельные фонды сопоставимы с угодьями крупных госсельхозпредприятий, а годовая выручка исчисляется десятками миллионов долларов – как в IT или телекоммуникациях.

Владимир Новицкий:

За прошедшие два года мы вложили более 2,5 миллионов рублей. Вадим Щеглов:

Это с учетом техники? Владимир Новицкий:

Нет, техника в аренде. В город за лучшей жизнью. Если раньше все стремились в мегаполис, сегодня мода другая: многие белорусы буквально сбегают из душных панелек.