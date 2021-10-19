На «Амкодоре» рассказали, как справляются с последствиями санкций: пришлось кардинально перестроить бизнес

Новости Беларуси. Новые разработки, которые не уступают импортным аналогам. Одно из ведущих предприятий по производству специальной техники в Беларуси и странах СНГ – «Амкодор» – попало под санкции для поставщиков лесной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тут же было принято решение: нужно локализовать производство комплектующих в ускоренном режиме. Что из этого вышло, узнала Кристина Сущеня.

Кристина Сущеня, корреспондент:

Одно из ведущих предприятий по производству спецтехники в Беларуси и странах СНГ – «Амкодор». Ежегодно выпускает более 5 000 машин для лесного, сельского хозяйств и других сфер экономики. Белорусская техника этого бренда известна во многих странах. Если бы не одно но, которое мы удачно обошли стороной. В конце 2020 года ввели санкции и против «Амкодора» – речь о лесной технике. А потому замена импортной техники стало задачей первостепенной важности. И, к слову, как вы видите, долго ждать не пришлось.

Не уступая по качеству и надежности. Локализация производства комплектующих в ускоренном режиме. Не голословно – с момента введения санкций разработали сотни комплектующих машин, а потому импортные поставки сведены к минимуму.

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:

Пришлось кардинально перестроить и бизнес, и вообще схему закупки комплектующих и продаж. Но мы видим, что предприятие успешно с этим справилось и начало делать технику не хуже той, которую закупали. Что-то пришлось освоить – производство у нас, что-то у ближайших соседей. И мы видим, что на предприятии тесный сплав идеальный науки, производства. И вот это все одно во второе оперативно перетекает и получается хороший результат.

Результат говорит сам за себя. Презентовали более 40 новинок: машин, узлов и агрегатов, погрузчиков нового поколения. Все с отметкой «сделано в Беларуси» и пометкой «соответствует мировым стандартам». Но все внимание приковано вот к этой машине, грузоподъемность которой 14 тонн. Это как космический корабль. «Амкодор» показал свой 14-тонный погрузчик без руля – читайте здесь

Современно и, что важно, технологично, а еще и комфортно. В кабине есть и климат-контроль. Тут же напрашивается вывод: санкции – это словно импульс. Да, это непросто, но отечественные предприятия сплотились и переориентировались на работу с другими компаниями. Как итог, расширяется география поставок.

Александр Шакутин, председатель Совета директоров ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»:

Мы не можем поставлять нашу продукцию в Европейский союз, хотя у нас очень быстро и бурно развивались отношения и мы планировали поставку до 400 машин в год. Особенно тех машин, которые вы видите, лесных машин. С 2020 года мы, к сожалению большому, не можем поставлять машины. Мы вынуждены в короткие сроки диверсифицировать рынки сбыта, искать новых партнеров, новые страны. И, соответственно, многие страны распахнули двери для нас. Это и страны африканского континента, это азиатские страны. Естественно, более тепло к нам относятся в Российской Федерации.