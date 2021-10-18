Владимир Макей: «Мы готовы к организации поставок в Никарагуа»

Договоренность о визите главы МИДа Никарагуа в Минск была достигнута примерно пару недель назад во время сессии Генассамблеи ООН. Владимир Макей отметил: вторая встреча за такой короткий промежуток времени подтверждает обоюдную нацеленность на активизацию двусторонних отношений. Наша страна в первую очередь рассматривает Никарагуа в качестве важного экономического партнера в Центральной Америке.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Существующий сегодня уровень торгово-экономической кооперации пока не соответствует в полной мере реальным возможностям наших стран, экономики которых взаимодополняемы. Мы обсуждали сегодня это очень детально с моим коллегой. Мы готовы к организации поставок в Никарагуа производимой в Беларуси пассажирской, грузовой и дорожно-строительной техники, а также к участию белорусских предприятий в реализации инфраструктурных проектов в этой стране. Весьма перспективным видится налаживание сотрудничества в области сельского хозяйства и продовольствия, в том числе в рамках реализации национальной программы Никарагуа по развитию и восстановлению сельских регионов.