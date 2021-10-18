Новости экономики за 18.10.2021
Новости Беларуси. Как центральный депозитарий Беларуси будет содействовать интеграции страны в международную финансовую систему? Почему растут мировые цены на продовольствие? И нужно ли платить налог с денег, переведенных на карту?
С деловым обзором Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ БЕЛАРУСИ ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ПРОЕКТУ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОЗРАЧНОСТИ ФИНРЫНКА
Центральный депозитарий Беларуси участвует в развитии мирового финансового рынка. Он стал первым на пространстве Евразийского экономического союза агентством, присоединившимся к Ассоциации национальных нумерующих агентств и Фонду глобальной идентификации юридических лиц. Цель совместной инициативы двух международных организаций в том, чтобы повысить прозрачность финансового рынка для всех категорий инвесторов, как в части ценных бумаг, так и в отношении эмитентов этих ценных бумаг. Присоединение к проекту однозначно повысит авторитет белорусского депозитария как инфраструктурной организации финансового рынка и будет содействовать интеграции Беларуси в международную финансовую систему.
В РОССИИ РЕКОРДНЫЙ РОСТ ЦЕН НА ОВСЯНЫЕ ХЛОПЬЯ
В России рекордный рост цен на овсяные хлопья. Впервые килограмм стоит дороже 80 российских рублей – почти 3 белорусских рубля. Дорожает при этом не только традиционный геркулес, но и другие виды. Например, хлопья быстрого приготовления. По данным РБК, поставщики в 2021 году подняли цены на 20 %. Рост связывают со снижением урожая овса. При этом Минсельхозпрод России успокаивает, что дефицита этого продукта нет. В Беларуси овсяные хлопья входят в список социально значимых товаров. Цены на них ограничиваются государством.
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