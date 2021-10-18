Новости экономики за 18.10.2021

Новости Беларуси. Как центральный депозитарий Беларуси будет содействовать интеграции страны в международную финансовую систему? Почему растут мировые цены на продовольствие? И нужно ли платить налог с денег, переведенных на карту? С деловым обзором Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ БЕЛАРУСИ ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ПРОЕКТУ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОЗРАЧНОСТИ ФИНРЫНКА Центральный депозитарий Беларуси участвует в развитии мирового финансового рынка. Он стал первым на пространстве Евразийского экономического союза агентством, присоединившимся к Ассоциации национальных нумерующих агентств и Фонду глобальной идентификации юридических лиц. Цель совместной инициативы двух международных организаций в том, чтобы повысить прозрачность финансового рынка для всех категорий инвесторов, как в части ценных бумаг, так и в отношении эмитентов этих ценных бумаг. Присоединение к проекту однозначно повысит авторитет белорусского депозитария как инфраструктурной организации финансового рынка и будет содействовать интеграции Беларуси в международную финансовую систему.