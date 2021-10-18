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Почему растут цены на продукты? Мир входит в инфляционный цикл

18 октября 2021 16:08
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Новости Беларуси. Национальный статистический комитет обнародовал новую статистику по инфляции: за сентябрь она составила 1,3 %, а в годовом выражении – 10,2 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство топ-менеджеров финансовых компаний заявляют, что мир входит в так называемый инфляционный цикл. Собственно, и Беларусь это не обойдет стороной.  

Почему растут цены на продукты? Мир входит в инфляционный цикл-1

На продукты, по информации Министерства антимонопольного регулирования и торговли, рост цен обусловлен негативными тенденциями на внешних рынках. По оценке МАРТ, годовой прирост мировых цен на продовольствие в сентябре сохранился на уровне свыше 30 %, в Российской Федерации продукты питания за год подорожали на 10,2 %.  

Больше новостей экономики за 18 октября читайте здесь.   

# Инфляция в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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