Почему растут цены на продукты? Мир входит в инфляционный цикл

Новости Беларуси. Национальный статистический комитет обнародовал новую статистику по инфляции: за сентябрь она составила 1,3 %, а в годовом выражении – 10,2 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство топ-менеджеров финансовых компаний заявляют, что мир входит в так называемый инфляционный цикл. Собственно, и Беларусь это не обойдет стороной.

На продукты, по информации Министерства антимонопольного регулирования и торговли, рост цен обусловлен негативными тенденциями на внешних рынках. По оценке МАРТ, годовой прирост мировых цен на продовольствие в сентябре сохранился на уровне свыше 30 %, в Российской Федерации продукты питания за год подорожали на 10,2 %.