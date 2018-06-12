Есть возможности перейти к созданию предприятий по образцу с КНР – Президент Беларуси о сотрудничестве с индийскими партнёрами

Новости Беларуси. От взаимной торговли к инвестированию и созданию совместных предприятий. О том, что у Беларуси и Индии для этого есть все возможности 12 июня на встрече со спикером нижней палаты индийского парламента заявил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Мы подписали договор о сотрудничестве между парламентами наших стран». Андрейченко встретился со своими индийскими коллегами

Для нашей страны Индия – один из наиболее крупных и перспективных партнёров. Это третья экономика на планете. Мировые аналитики не раз называли её «новым Китаем». По итогам 2017 года двусторонний товарооборот составил 455 миллионов долларов. Но потенциал намного больше. Цель – вывести торговлю на миллиард. Как подчеркнул Александр Лукашенко, нам следует двигаться более решительно и активно в развитии экономических отношений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваш визит в Беларусь – это укреплении отношений руководства Беларуси с руководством Индии. Нам очень хотелось бы, чтобы эти политические контакты имели под собой очень прочную торгово-экономическую основу. Учитывая наше единство мнений по международной повестке дня, обоюдовыгодную поддержку в международных организациях, прежде всего в ООН, нам следует двигаться более решительно и активно в развитии экономических отношений, в сфере инвестиций и так далее.

У нас есть все возможности для того, чтобы перейти от обычной торговли (это тоже, конечно, надо) к совместному инвестированию, созданию предприятий как в Индии, так и на территории Беларуси по образцу сотрудничества с Китайской Народной Республикой. Когда-то я предложил Индии создать соответствующий индустриальный белорусско-индийский парк. Если хотите, индийский парк в Беларуси для производства высокотехнологичной продукции. К примеру, лекарственных препаратов и так далее. А также использовать транспортно-логистические возможности Беларуси для торговли индийскими товарами в Европе и в Восточной Европе.

Предложения остаются в силе. Я знаю, что ваша сторона положительно воспринимает подобные предложения. Хотелось, чтобы мы более оперативно переходили на рельсы строительства этого парка в Беларуси. Учитывая роль парламента в Индии, я бы просил вас взять под серьезный контроль направления сотрудничества вашей страны с Беларусью, особенно в сфере инвестиций.