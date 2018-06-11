«Мы подписали договор о сотрудничестве между парламентами наших стран». Андрейченко встретился со своими индийскими коллегами

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в развитии межпарламентского сотрудничества с Индией и возобновлении работы совместной группы дружбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 11 июня, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече со своими индийскими коллегами.

Благодаря этому визиту стороны рассчитывают вывести партнерские отношения на абсолютно новый уровень. По итогам 2017 года товарооборот составил 455 миллионов долларов. Но эти цифры не соответствуют потенциалу: стоит задача выйти на миллиард. Развивать нужно инвестиционное сотрудничество. Кроме того, Индия может использовать Беларусь как площадку для выхода на рынки стран ЕС и ЕАЭС. Все намерения о взаимодействии закрепили документально и подписали совместное соглашение.

Сумитра Махаджан – спикер нижней палаты парламента Индии – в Беларуси впервые, так называемую Лок сабху возглавляет вот уже 4 года.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Достигнутый уровень товарооборота – это, конечно же, не предел для наших стран. У нас очень огромный потенциал в этом плане, и нам есть, что предложить друг другу. По многим позициям наши подходы в плане инновационного развития совпадают. Это, прежде всего, проекты в области электроники, цифровой экономики, нанотехнологий, биотехнологий. Это сотрудничество в области промышленности, сельского хозяйства, культуры.

Сумитра Махаджан, спикер нижней палаты парламента Республики Индия:

Индия и Беларусь поддерживают глубокие исторические связи, основанные на взаимопонимании, и сегодня у нас состоялся душевный разговор. Он был направлен на достижение нового уровня сотрудничества во всех сферах. Мы подписали договор о сотрудничестве между парламентами наших стран.

Уже сейчас две страны связывает многое. Мы, как и Индия, переводим экономику на инновационный путь развития. Также страны оказывают постоянную помощь друг другу в международных организациях. Дополнительным же импульсом к развитию двустороннего диалога стал визит нашего Президента в Индию в сентябре 2017 года.