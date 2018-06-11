«Мы подписали договор о сотрудничестве между парламентами наших стран». Андрейченко встретился со своими индийскими коллегами
Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в развитии межпарламентского сотрудничества с Индией и возобновлении работы совместной группы дружбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 11 июня, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече со своими индийскими коллегами.
Сумитра Махаджан – спикер нижней палаты парламента Индии – в Беларуси впервые, так называемую Лок сабху возглавляет вот уже 4 года.
Благодаря этому визиту стороны рассчитывают вывести партнерские отношения на абсолютно новый уровень. По итогам 2017 года товарооборот составил 455 миллионов долларов. Но эти цифры не соответствуют потенциалу: стоит задача выйти на миллиард. Развивать нужно инвестиционное сотрудничество. Кроме того, Индия может использовать Беларусь как площадку для выхода на рынки стран ЕС и ЕАЭС. Все намерения о взаимодействии закрепили документально и подписали совместное соглашение.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Достигнутый уровень товарооборота – это, конечно же, не предел для наших стран. У нас очень огромный потенциал в этом плане, и нам есть, что предложить друг другу. По многим позициям наши подходы в плане инновационного развития совпадают. Это, прежде всего, проекты в области электроники, цифровой экономики, нанотехнологий, биотехнологий. Это сотрудничество в области промышленности, сельского хозяйства, культуры.
Сумитра Махаджан, спикер нижней палаты парламента Республики Индия:
Индия и Беларусь поддерживают глубокие исторические связи, основанные на взаимопонимании, и сегодня у нас состоялся душевный разговор. Он был направлен на достижение нового уровня сотрудничества во всех сферах. Мы подписали договор о сотрудничестве между парламентами наших стран.
Уже сейчас две страны связывает многое. Мы, как и Индия, переводим экономику на инновационный путь развития. Также страны оказывают постоянную помощь друг другу в международных организациях. Дополнительным же импульсом к развитию двустороннего диалога стал визит нашего Президента в Индию в сентябре 2017 года.