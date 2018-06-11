Новости экономики за 11.06.2018

Новости Беларуси. Какова динамика роста объёмов сделок на белорусской универсальной товарной бирже и кто составит конкуренцию ныне работающим в Беларуси платёжным системам. Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это на 31% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Традиционно более трети оборота пришлось на секцию металлопродукции, общая стоимость контрактов здесь составила 568 миллионов рублей.

На 39% до 544 миллионов увеличились продажи различных видов лесопродукции. Высокие темпы роста продемонстрировали закупки угля – более 46 % в стоимостном выражении. В экспортном направлении наибольший рост обеспечили сыры и творог — в 39 раз. В целом положительная динамика наблюдается по всем направлениям, за исключением сухого молока и сливочного масла. Производители этих высоколиквидных продуктов по-прежнему предпочитают пользоваться другими схемами продаж.

Победа в конкурентной борьбе