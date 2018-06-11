Удивили мишленовских поваров. Борисовский производитель «Камако» получил элитные звёзды на конкурсе Superior Taste Award

Новости Беларуси. Белорусские продукты удивили мишленовских поваров в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские продукты удивили мишленовских поваров в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На одном из самых масштабных международных дегустационных конкурсов Superior Taste Award боролись тысячи лучших производителей пищевой промышленности с пяти континентов. И награду «За превосходный вкус» получил майонез «Провансаль Столичный» и кетчуп «Классический» от белорусского производителя «Камако».
Владимир Канабай, коммерческий директор группы компаний «Камако»:
Майонез «Камако «Провансаль Столичный» – это белорусская классика. На протяжении более 20 лет он радует своих потребителей и занимает лидирующие позиции. Кетчуп «Камако «Классический» - это продукт белорусского производства, в котором содержатся исключительно натуральные ингредиенты.
Не зря Superior Taste Award считается одним из самых авторитетных и престижных состязаний во всем мире. 120 шеф-поваров из 14 самых международных ассоциаций дегустировали продукцию «вслепую».
Эксперты оценивали вкус, аромат, а также внешний вид образца не зная ни его название, ни страну происхождения. Однако несмотря на серьезных конкурентов, кетчуп и майонез из Борисова удачно прошли строгое тестирование искушенного жюри и были удостоены премии конкурса.
Владимир Канабай:
Superior Taste Award – это европейский профессиональный конкурс, на котором дают объективную оценку продуктам питания. Нам бы очень хотелось получить ответ от специалистов высоко класса о вкусовых качествах нашей продукции. Мы впервые передали на конкурс два наших продукта, и оба принесли нам победу.
«Камако» – завод европейского класса с высокой культурой производства и строгим контролем качества продукции. Вот уже на протяжении многих лет благодаря стремлению каждого сотрудника к лучшему результату, известный белорусский бренд уверенно удерживает позиции лидера в Беларуси.
Высокими наградами отмечена вся продукция «Камако» – майонез, кетчуп, горчица, а также соевый соус.