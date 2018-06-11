Беларусь планирует создание совместного с Индией кластера аналогичного «Великому камню»

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в развитии межпарламентского сотрудничества с Индией. Об этом 11 июня заявил Владимир Андрейченко на встрече со своими индийскими коллегами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Мы подписали договор о сотрудничестве между парламентами наших стран». Андрейченко встретился со своими индийскими коллегами

Сумитра Махаджан, спикер нижней палаты парламента Республики Индия:

Сегодня у нас состоялся душевный разговор. Он был направлен на достижение нового уровня взаимодействия во всех сферах. Мы подписали договор о сотрудничестве в новой сфере между нашими парламентами. Важная составляющая – приглашение молодёжи участвовать в исследовательских работах в области права. Данное предложение на международной арене звучит впервые именно для белорусских студентов. И это яркое доказательство крепкого двустороннего сотрудничества.

Сразу после встречи в Палате представителей разговор о перспективах диалога продолжили в верхней палате. Беларусь и Индия активно развивают инвестиционную сферу. Один из самых успешных проектов – строительство трех фармацевтических предприятий в нашей стране. И 11 июня прозвучала идея создания совместного с Индией кластера аналогичного белорусско-китайскому «Великому камню».