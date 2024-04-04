«Есть техника и за Арктическим поясом». Вот чем белорусский производитель транспорта ответил на санкции

Владимир Дормаш, заместитель коммерческого директора ОАО «МАЗ» по реализации пассажирской техники:

Сегодня мы, наверное, уже даже забыли о том, что, действительно, были какие-то события, которые практически в одночасье могли остановить все наше производство, все наши планы. Сегодня мы полноценно работаем. Мы понимаем, что в какой-то момент, если есть трудности, мы хотя бы знаем, как их можно обойти. Изначально уже закладывается несколько вариантов на случай пессимистического сценария, таких событий.

Наши автобусы, наша техника работает в диапазонах -30 – +30, -40 – +40. Есть у нас техника и за Арктическим поясом. Есть у нас техника в тропиках. Модель одна и та же, а исполнение совершенно разное для разных регионов.

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