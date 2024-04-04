«Есть техника и за Арктическим поясом». Вот чем белорусский производитель транспорта ответил на санкции

В чем уникальность белорусского автобусостроения и почему наш трамвай самый умный в мире? Обсудили в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».
В чем уникальность белорусского автобусостроения и почему наш трамвай самый умный в мире? Обсудили в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».
Лучший ответ тем, кто пытается душить белорусского производителя санкциями. То, что не убивает, делает нас сильнее.
Владимир Дормаш, заместитель коммерческого директора ОАО «МАЗ» по реализации пассажирской техники:
Сегодня мы, наверное, уже даже забыли о том, что, действительно, были какие-то события, которые практически в одночасье могли остановить все наше производство, все наши планы. Сегодня мы полноценно работаем. Мы понимаем, что в какой-то момент, если есть трудности, мы хотя бы знаем, как их можно обойти. Изначально уже закладывается несколько вариантов на случай пессимистического сценария, таких событий.
Наши автобусы, наша техника работает в диапазонах -30 – +30, -40 – +40. Есть у нас техника и за Арктическим поясом. Есть у нас техника в тропиках. Модель одна и та же, а исполнение совершенно разное для разных регионов.
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