«Есть много взаимозаменяемых товаров». Что будет в магазинах вместо испанской хурмы и итальянских мандаринов

Новости Беларуси. Прилавки не опустеют, и голодать белорусы не будут. Формируя перечень товаров под эмбарго, исходили, в первую очередь, из позиций, которые могут обеспечить отечественные производители, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Понятно, что мы не можем отказаться от рыбы и рыбной продукции – у нас же нет доступа к морю.

Что касается овощей и фруктов, да, мандарины и хурма у нас не растут. Но без итальянских и испанских мы вполне можем обойтись. Есть же еще Марокко, ЮАР, Бразилия, Турция, которые с удовольствием увеличат свои поставки. А сухофруктов и орехов и у наших партнеров по ЕАЭС и СНГ хватает.

Ирина Рафальская, начальник отдела универмага Минска:

Импортные товары занимают у нас от 10 % до 15 % удельного веса в товарообороте. Мы думаем, что на нас это сильно не отразится, так как есть много взаимозаменяемых товаров отечественного производства. Коммерческая служба мобильна. Прорабатывает те моменты, на которые частично возможен временный дефицит, чтобы можно было заменить товары, которые попадают под санкции, аналогичными, чтобы наш покупатель не ощутил дефицита.

Потери от западных санкций будем компенсировать наращиванием присутствия на рынках России, Азии и Африки. Перспективы на 2022 год и пакет бюджетных законопроектов обсудили в Овальном зале.