Беларусь и Россия заключили соглашение о перевалке нефтепродуктов. Как это позволит противостоять санкциям?

Новое соглашение между Беларусью и Россией о перевалке нефтепродуктов через российские порты позволит нашей стране противостоять санкционному давлению, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Таким мнением с нашим телеканалом поделился российский политолог Вячеслав Сутырин.

Вячеслав Сутырин, политолог, главный редактор EURASIA.EXPERT:

То соглашение, которое было подписано между нашими странами и теперь ратифицировано, это соглашение позволит Республике Беларусь не зависеть от Прибалтики и, в частности, от Литвы при экспорте нефтепродуктов. В целом ратифицированное соглашение – это часть системы мер по укреплению экономического суверенитета Союзного государства. Здесь Россия подставляет плечо Беларуси, и наша задача, объединяясь, противостоять не только санкционному давлению, но, что самое важное, укреплять нашу общую конкурентоспособность. Потому что санкции, очевидно, будут усиливаться, нарастает международная конкуренция, и единственный путь – это создавать такую экономическую систему, такой экономический контур, который был бы практически неуязвим для внешних санкций.

Соглашение предусматривает долгосрочные гарантии транзита вне зависимости от санкций. Об этом свидетельствует не только скидка в размере 50 % на перевозку нефтепродуктов, которая будет действовать минимум до 2025 года, но и зафиксированная в документе гарантия об отсутствии повышения государственных тарифов на железнодорожный транспорт в России. Такие условия позволят белорусским поставщикам нефтепродуктов динамично развиваться даже во время санкций.

Вячеслав Сутырин:

Сейчас мы имеем такую возможность, чтобы вообще не допустить существенных потерь от этих санкций, которые практически закрывают доступ белорусским нефтепродуктам в прибалтийский и, в частности, в литовский порт. Это первое. Второе – что теряет Прибалтика? Литва и Клайпедский порт теряют крупного клиента в лице Беларуси, и это та цена, которую литовскому бизнесу и гражданам Литвы придется заплатить за политические амбиции литовских политиков, которые были одними из главных инициаторов этих санкций, которые, безусловно, бьют по экономике Литвы. Но, там, очевидно, на первом месте политические соображения и желание выступать в первых рядах на антибелорусском и антироссийском фронте.

И если Беларусь может даже не почувствовать удар от санкций, то страны, которые были главными инициаторами, Польша, Литва и Латвия, рискуют ухудшить свое экономическое положение. По мнению политолога, действия литовского правительства ведут к сокращению рабочих мест в стране и к ухудшению экономической ситуации в целом. А политическое противостояние, которое сейчас всячески пытается обострить польское руководство, бьет рикошетом по их же экономике.