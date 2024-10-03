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Новости по тегу #Максим Бакуров

Стал директором мясокомбината за секунду. Максим Бакуров вспоминает судьбоносный визит Лукашенко в Оршу
03 октября 2024 16:07

Стал директором мясокомбината за секунду. Максим Бакуров вспоминает судьбоносный визит Лукашенко в Оршу

Благодаря нашему Президенту в Беларуси не переписывают историю, дети не видят гей-парады – директор завода
03 октября 2024 16:04

Благодаря нашему Президенту в Беларуси не переписывают историю, дети не видят гей-парады – директор завода

Максим Бакуров: если бы не поддержка Президента, мы бы потеряли больше 15 предприятий
03 октября 2024 16:03

Максим Бакуров: если бы не поддержка Президента, мы бы потеряли больше 15 предприятий

«Это очень сильный человек!» – гендиректор Оршанского мясокомбината о Лукашенко
03 октября 2024 15:59

«Это очень сильный человек!» – гендиректор Оршанского мясокомбината о Лукашенко

«Ты же приглашаешь нас на Новый год на шампанское». Лукашенко незапланированно посетил мясокомбинат в Орше
06 ноября 2021 14:06

«Ты же приглашаешь нас на Новый год на шампанское». Лукашенко незапланированно посетил мясокомбинат в Орше

«Если надо что-то где-то упростить, один мне звонок». Кто теперь отвечает за стройку цеха на Оршанском мясокомбинате
15 июня 2021 19:45

«Если надо что-то где-то упростить, один мне звонок». Кто теперь отвечает за стройку цеха на Оршанском мясокомбинате

«Конфетку надо сделать». Что поручил Александр Лукашенко, посещая мясоконсервный комбинат в Орше?
15 июня 2021 10:54

«Конфетку надо сделать». Что поручил Александр Лукашенко, посещая мясоконсервный комбинат в Орше?

В Витебской области посевная перешагнула 50% кампании. Кукурузы в 2020 году посадят на треть больше
28 апреля 2020 15:04

В Витебской области посевная перешагнула 50% кампании. Кукурузы в 2020 году посадят на треть больше