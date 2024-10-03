Новости по тегу #Максим Бакуров

Когда тебя назначает Президент, ты понимаешь, что никак нельзя подвести. Тебе доверили, в тебя поверили.
Республика Беларусь – это единственная страна сегодня в Европе, где белое – это белое.
Сделано самое основное – сохранено производство и сохранены наши люди на этих производствах.
Человек с очень серьезной аурой. Человек, который в своей жизни видит цель.
07 октября 2026 19:58
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