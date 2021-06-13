Новая планка – контракты на 900 млн долларов. Чего ожидают от восьмого Форума регионов?

Новости Беларуси. В конце июня пройдет 8-й по счету Форум регионов Беларуси и России. Планируется, что сумма подписанных контрактов может составить 900 миллионов долларов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Напомним, в 2020 году из-за пандемии форум прошел в онлайн-формате. Чего ожидать от грядущих встреч и что уже за плечами форума, расскажет Кристина Федорович.

Кристина Федорович, корреспондент:

Форум регионов Беларуси и России 8.0. До старта чуть больше двух недель. Делегации вновь встретятся очно. Новая планка – контракты на 900 миллионов долларов. На сей раз в центре внимания будет научно-техническое сотрудничество. Копнем и глубже – к истокам Форума регионов Беларуси и России.

Период с 29 июня по 1 июля точно войдет в историю взаимоотношений Беларуси и России. Тем более сейчас, в пору геополитических инверсий. Портфель взаимовыгодных предложений готовят все регионы Беларуси. Большие надежды на «Могилевхимволокно», «Белнефтехим» и Гродненский мясокомбинат. Россия покупает более половины того, что мы продаем. В основном это продукты и техника. К примеру, всем известные карьерные самосвалы БелАЗ. Андрей Шевченко о Форуме регионов: мы реализуем соглашения – это очень важно. Не главное – подписать, важно, как они реализуются

До этого мероприятие дважды принимал Минск, а также Москва, Могилев, Сочи и Санкт-Петербург. Но в ковидное время, увы, приходится находить альтернативу очному формату. Анатолий Исаченко: Форум регионов Беларуси и России пройдёт в гибридном формате

Наши предприятия и организации уже готовятся, уточняют списки участников, составляют пакеты предложений. В первый день участники встретятся в онлайн. Сотрудничество на региональном уровне обсудят в рамках пяти профильных секций. Обещанное новшество – на полях «большого» Форума регионов впервые состоится и молодежный. Как раз 2 июля исполнится год Молодежному парламенту Беларуси. Такое будет впервые. Рассказываем, какие новшества обещают на Форуме регионов Беларуси и России в 2021 году

Начиналось все с гораздо более скромных масштабов и цифр. 2014 год, Минск. С подачи сенаторов двух стран прошел первый Форум регионов Беларуси и России. К нам приехали представители всего 19 российских регионов. Но географический размах – от приграничного Смоленска до Камчатки.

Уже в 2015 году в постолимпийском Сочи статус масштабной двусторонней площадки личным участием повысили президенты. И российских регионов уже представлено вдвое больше, нежели на первом форуме. Акцент на промышленности. Портфель контрактов превысил 100 миллионов долларов.

2016 год. Снова Минск, в гостях уже 43 субъекта, а это половина Российской Федерации. И сумма сделок на 230 миллионов долларов.

Ставку на инновации и высокие технологии партнеры по Союзному государству сделали в 2017 году в Москве. Почти 300 ноу-хау – от цифровизации сельского хозяйства до ядерных технологий. Инновационные идеи быстро переросли предложений в жизнь.

Пятый форум получил прописку в Могилеве и стал самым урожайным на контракты. 76 региональных соглашений о сотрудничестве. Сумма контрактов составила полмиллиарда долларов. Это фактически суммарный итог всех предыдущих четырех форумов.

И вот гостей принимает Петербург. Акцент на гуманитарное сотрудничество. За десятками контрактов еще и стратегия – совместно развивать конкурентоспособные ниши и продвигать продукцию.

Самый необычный форум – седьмой. Онлайн-формат из-за COVID, но это не помешало результативности. Рекорд 2020 года – контракты на сумму 700 миллионов долларов. Главная тема – экономика.