Новая планка – контракты на 900 млн долларов. Чего ожидают от восьмого Форума регионов?
Новости Беларуси. В конце июня пройдет 8-й по счету Форум регионов Беларуси и России. Планируется, что сумма подписанных контрактов может составить 900 миллионов долларов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Напомним, в 2020 году из-за пандемии форум прошел в онлайн-формате.
Чего ожидать от грядущих встреч и что уже за плечами форума, расскажет Кристина Федорович.
Кристина Федорович, корреспондент:
Форум регионов Беларуси и России 8.0. До старта чуть больше двух недель. Делегации вновь встретятся очно. Новая планка – контракты на 900 миллионов долларов. На сей раз в центре внимания будет научно-техническое сотрудничество. Копнем и глубже – к истокам Форума регионов Беларуси и России.
Период с 29 июня по 1 июля точно войдет в историю взаимоотношений Беларуси и России. Тем более сейчас, в пору геополитических инверсий. Портфель взаимовыгодных предложений готовят все регионы Беларуси. Большие надежды на «Могилевхимволокно», «Белнефтехим» и Гродненский мясокомбинат. Россия покупает более половины того, что мы продаем. В основном это продукты и техника. К примеру, всем известные карьерные самосвалы БелАЗ.
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До этого мероприятие дважды принимал Минск, а также Москва, Могилев, Сочи и Санкт-Петербург. Но в ковидное время, увы, приходится находить альтернативу очному формату.
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Наши предприятия и организации уже готовятся, уточняют списки участников, составляют пакеты предложений. В первый день участники встретятся в онлайн. Сотрудничество на региональном уровне обсудят в рамках пяти профильных секций.
Обещанное новшество – на полях «большого» Форума регионов впервые состоится и молодежный. Как раз 2 июля исполнится год Молодежному парламенту Беларуси.
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Начиналось все с гораздо более скромных масштабов и цифр. 2014 год, Минск. С подачи сенаторов двух стран прошел первый Форум регионов Беларуси и России. К нам приехали представители всего 19 российских регионов. Но географический размах – от приграничного Смоленска до Камчатки.
Уже в 2015 году в постолимпийском Сочи статус масштабной двусторонней площадки личным участием повысили президенты. И российских регионов уже представлено вдвое больше, нежели на первом форуме. Акцент на промышленности. Портфель контрактов превысил 100 миллионов долларов.
2016 год. Снова Минск, в гостях уже 43 субъекта, а это половина Российской Федерации. И сумма сделок на 230 миллионов долларов.
Ставку на инновации и высокие технологии партнеры по Союзному государству сделали в 2017 году в Москве. Почти 300 ноу-хау – от цифровизации сельского хозяйства до ядерных технологий. Инновационные идеи быстро переросли предложений в жизнь.
Пятый форум получил прописку в Могилеве и стал самым урожайным на контракты. 76 региональных соглашений о сотрудничестве. Сумма контрактов составила полмиллиарда долларов. Это фактически суммарный итог всех предыдущих четырех форумов.
И вот гостей принимает Петербург. Акцент на гуманитарное сотрудничество. За десятками контрактов еще и стратегия – совместно развивать конкурентоспособные ниши и продвигать продукцию.
Самый необычный форум – седьмой. Онлайн-формат из-за COVID, но это не помешало результативности. Рекорд 2020 года – контракты на сумму 700 миллионов долларов. Главная тема – экономика.
Именно здесь выстраивают стратегию взаимоотношений на всех уровнях. Фундамент строится на стремлении к единому направлению. Это новые возможности для поиска совместных точек роста – от Бреста до Владивостока. Важно смотреть в одну сторону, и не просто смотреть, а видеть общие цели, угрозы, находить решения и, конечно, помнить общее прошлое.