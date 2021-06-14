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Наталья Кочанова об отношениях с Россией: «Наверное, нет в мире таких аналогов, чтобы было такое единение между народами»

14 июня 2021 13:26
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Новости Беларуси. Форум регионов придаст новый импульс взаимоотношениям. О подготовке к нему 14 июня шла речь в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова об отношениях с Россией: «Наверное, нет в мире таких аналогов, чтобы было такое единение между народами»-1

Во время встречи председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова и посол России Евгений Лукьянов подчеркнули стратегический характер отношений между странами. Стороны отметили также совместные усилия в противостоянии COVID-19. Из-за пандемии в 2020 году немного просел товарооборот, но в этом уже есть рост.

Наталья Кочанова об отношениях с Россией: «Наверное, нет в мире таких аналогов, чтобы было такое единение между народами»-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Наверное, нет в мире таких аналогов, чтобы было такое единение между народами, добрососедство, дружба, братство. Все того, что характеризует очень близких и добрых друзей. С другой стороны, конечно, нет предела совершенству. И нам придется еще много работать над тем, чтобы те вопросы, которые у нас есть, мы решали более эффективно на благо наших народов и наших стран. Мы высоко очень ценим тот политический диалог, который складывается между нашими странами.

Наталья Кочанова об отношениях с Россией: «Наверное, нет в мире таких аналогов, чтобы было такое единение между народами»-7

Хорошей площадкой для укрепления сотрудничества станет Форум регионов. Он стартует в конце июня.

# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Кочанова # Евгений Лукьянов # Фотофакт

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