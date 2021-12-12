«Как-то головы остыли». Журналист об отмене пошлины на импорт белорусских автобусов и грузовиков в Украину

Украина отменила пошлины в размере 35 % от таможенной стоимости на импорт автобусов и грузовиков из Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Не поспешило ли украинское правительство присоединиться к европейским санкциям? Хотя к переменчивому настроению соседки мы уже привыкли.

Владимир Кацман, украинский журналист, политолог:

А некое отрезвление, я хочу вам сказать, и это очень характерно для многих нормальных людей у нас в стране, некое отрезвление от той ситуации, которая была весной, действительно наступает. С одной стороны, инцидент с самолетами и так далее, все это было более горячее. Как-то головы остыли. Сейчас приграничная ситуация. Тоже головы немножко остыли, как-то оно отодвинулось на второй план. И, мне кажется, приходит такое отрезвление, немножко осознание того, что с соседями надо быть осторожнее. И не вести себя как слон в посудной лавке, и не разбивать посуду везде.

Между тем зима намекает: кроме нефти, украинцам понадобится уголь, ведь собственные запасы страны почти в три раза меньше необходимых.