«Как-то головы остыли». Журналист об отмене пошлины на импорт белорусских автобусов и грузовиков в Украину
Украина отменила пошлины в размере 35 % от таможенной стоимости на импорт автобусов и грузовиков из Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Не поспешило ли украинское правительство присоединиться к европейским санкциям? Хотя к переменчивому настроению соседки мы уже привыкли.
Владимир Кацман, украинский журналист, политолог:
А некое отрезвление, я хочу вам сказать, и это очень характерно для многих нормальных людей у нас в стране, некое отрезвление от той ситуации, которая была весной, действительно наступает. С одной стороны, инцидент с самолетами и так далее, все это было более горячее. Как-то головы остыли. Сейчас приграничная ситуация. Тоже головы немножко остыли, как-то оно отодвинулось на второй план. И, мне кажется, приходит такое отрезвление, немножко осознание того, что с соседями надо быть осторожнее. И не вести себя как слон в посудной лавке, и не разбивать посуду везде.
Между тем зима намекает: кроме нефти, украинцам понадобится уголь, ведь собственные запасы страны почти в три раза меньше необходимых.
Владимир Кацман:
Я думаю, что пересмотр будет касаться и санкционной политики с Евросоюзом. Нашей власти все труднее объяснить простым людям, налогоплательщикам, почему мы из-за каких-то санкций Евросоюза, к которым мы присоединились, должны терять торговый оборот, должны терять прямую прибыль, прямые выгодные отношения с нашими соседями. Это правда очень трудно объяснить нормальным людям, почему мы должны присоединяться к санкциям условной Польши, условной другой европейской страны, а здесь, рядом с нашими соседями, с теми, с кем мы обмениваемся электроэнергией, нефтепродуктами, рисковать. Потому что неизвестно еще, какая зима будет, хватит ли у нас топлива, чтобы отапливать дома украинцев, хватит ли угля, чтобы электричество вырабатывать.