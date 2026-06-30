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В Беларуси впервые за 15 лет пройдет этап Кубка мира по конкуру

30 июня 2026 20:12
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Ратомка готовится принять масштабный турнир под эгидой Международной федерации конного спорта по конкуру, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

С 3 по 5 июля состоится этап Кубка мира в Евразийской лиге. Соревнования такого масштаба пройдут на территории нашей страны впервые за 15 лет. На домашнем турнире выступят лидеры нашей национальной команды, победители и призеры чемпионатов Беларуси – Анастасия Тихонович, Максим Крына, Анастасия Никольская и Александр Бодаль. В состав судейской коллегии вошли представители Турции, Кыргызстана, Тайваня, Польши и Узбекистана, участие в подготовке стартов также приняли специалисты из России и Ирана. Победители и призеры определятся в воскресенье.

# Спортивные соревнования

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