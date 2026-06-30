Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Индонезию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе – переговоры на высшем уровне с Президентом этой страны Прабово Субианто. Встречи пройдут в узком и расширенном составах. В повестке – перспективы развития отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также по линии гуманитарного сотрудничества.

Ожидается, что по итогам переговоров будет подписана дорожная карта развития ключевых направлений сотрудничества между Беларусью и Индонезией на 2026-2030 годы.