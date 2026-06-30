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Германия впервые в истории проиграла серию пенальти на ЧМ: Парагвай отправляет «Бундестим» домой

30 июня 2026 18:01
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Историческая серия сборной Германии без поражений в послематчевых пенальти подошла к концу. В матче 1/16 финала Чемпионата мира – 2026 «Бундестим» уступила в серии одиннадцатиметровых сборной Парагвая и завершила свое выступление на турнире, пишет РИА Новости.

Германия впервые в истории проиграла серию пенальти на ЧМ: Парагвай отправляет «Бундестим» домой-1

Фото: Getty Images

Для немецкой команды это первое в истории поражение в серии пенальти в рамках мировых первенств. Более того, немцы не уступали в футбольных «лотереях» на официальных турнирах ровно 50 лет. Последний раз подобное случалось в финале Евро-1976, когда Германия проиграла Чехословакии (3:5 по пенальти после 2:2 в основное время).

​Напомним, что мировое первенство 2026 года в эти дни проходит на полях США, Канады и Мексики. Финальный матч запланирован на 19 июля, а титул действующего чемпиона планеты по-прежнему удерживает Аргентина.

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# Чемпионат мира по футболу # Футбол

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