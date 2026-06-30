Школа цифровых технологий – в Беларуси запускается уникальный образовательный проект
В Беларуси запускается уникальная образовательная программа «Школа 21». Это совместный проект Министерства связи и информатизации, Парка высоких технологий и Сбер Банка, реализованный на базе российской франшизы, сообщили в программе «Беларусь. Новости».
Подобные кампусы школы уже работают более чем в 20 городах России. Всего за несколько лет проект стал одним из крупнейших в сфере подготовки IT-специалистов. А вот для Беларуси такая модель новая, аналогов ей нет. Любой желающий может бесплатно получить образование в области программирования, вне зависимости от профессии и опыта. Акцент – на современных подходах к обучению. Без привычных лекций, преподавателей и экзаменов, а по принципу «равный – равному». Большое внимание уделяется практике.
Александра Русецкая, заместитель председателя Правления по корпоративному бизнесу Сбер Банк (Беларусь):
«Школа 21» как раз предполагает такой формат, когда абсолютно в разном ритме можно обновить свои знания, получить новые компетенции, новые навыки в нужной сегодня сфере. И что немаловажно, «Школа 21» нацелена именно на получение практического опыта. И сегодняшние специалисты, будь то выпускники школ или уже действующие специалисты, на предприятиях могут очень быстро получить новые знания и применить их у себя на практике.
Обучение будет проходить на собственной цифровой платформе Сбера. Внимание уделят языкам программирования, генеративному искусственному интеллекту, вопросам кибер-безопасности, обработке данных. Каждый сможет самостоятельно выбрать свой темп освоения материала, а кампус будет открыт 24/7. Учеба, в зависимости от направления, займет от девяти месяцев до двух лет. В планах – запустить инициативу уже осенью.
*На правах рекламы.