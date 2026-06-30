Евгений Летов продолжит возглавлять ХК «Динамо-Шинник»

Евгений Летов продолжит возглавлять хоккейный клуб «Динамо-Шинник». Тренерский штаб в преддверии нового розыгрыша не претерпел изменений, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отметим, под руководством наставника бобруйская дружина выдала свой лучший сезон. Отечественный представитель в МХЛ впервые в истории вышел в четвертьфинал Кубка Харламова, успешно преодолев стадию плей-ин. А в одной четвертой наши парни уступили будущему чемпиону «Локо».

Ассистировать Летову продолжит Павел Микульчик. Также в число помощников входят Сергей Бондаренко, Александр Микульчик, Павел Змитрович. Генеральным менеджером остается Алексей Ефименко. Юные «динамовцы» выходят из отпуска уже завтра и после медосмотра приступят к подготовке. Первый спарринг состоится 25-го – сыграем с «Тайфуном» из Владивостока. Кроме того, «бобруйчане» примут участие в двух предсезонных турнирах.