Новости экономики за 09.12.2019

Джили демонстрирует внушительный рост продаж своих автомобилей на российском рынке – в три раза по сравнению с 2018 годом. Только в ноябре продано 890 машин.

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Основу этих продаж составляют автомобили белорусской сборки. Такая динамика плюс хороший спрос на внутреннем рынке в целом позволяют говорить о выполнении планов, которые были озвучены в начале года, а также увеличить план производства на 2020 год.

АВГУСТОВСКИЙ КАНАЛ И БЕЛОВЕЖСКУЮ ПУЩУ СВЯЖЕТ ТРАНСГРАНИЧНЫЙ ВЕЛОМАРШРУТ

Предприниматели Гродненской области, работающие в сфере туризма, получат новые возможности для развития бизнеса. Уже в 2020 году начнется создание трансграничного веломаршрута, который пройдет по территории Беларуси и Польши и свяжет Августовский канал с Беловежской пущей.